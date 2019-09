Wrzesień dobry na przeprowadzki. Uważaj na nieuczciwe firmy 0 16 września 2019

Koniec lata to popularny sezon przeprowadzek. Według ekspertów 80 proc. przeprowadzających się wybiera na przeprowadzkę lato, zaś maj i wrzesień są najbardziej ruchliwymi miesiącami w tej branży. Warto pamiętać, że przeprowadzka to coś więcej niż przeniesienie swoich rzeczy do nowego domu.

Bez względu na to, czy przeprowadzasz się na drugą stronę miasta, czy też na przeciwległe wybrzeże, przeprowadzka wymaga czasu, cierpliwości, pieniędzy i zaufania. Firmy przeprowadzkowe są jednymi z najczęściej wyszukiwanych kategorii w bazie Better Business Bureau. Strona BBB.org oferuje ponad 20 tys. haseł związanych z przeprowadzką.

W 2018 r. w całym kraju BBB odpowiedziało na 1,4 miliony zapytań konsumentów dotyczących firm przeprowadzowych i przyjęło 9 256 skarg na te firmy. Skargi najczęściej dotyczyły uszkodzenia mienia, niespodziewanych podwyżek cen za umówione usługi i w niektórych przypadkach przetrzymywanie własności.

Aby uniknąć dodatkowych problemów w tej i tak stresującej sytuacji życiowej, uważaj na następujące sytuacje:

Znikające firmy przeprowadzkowe. Specjaliści od przeprowadzek zamiast firmowego pojazdu pojawiają się w nieoznakowanej wypożyczonej ciężarówce i ładują twoje rzeczy. Dopiero gdy docierasz do nowego miejsca zamieszkania, okazuje się, że twoje rzeczy tam nie dotarły.

Nieuczciwi usługodawcy mogą podnosić ceny, przetrzymywać twoją własność, a nawet wmówić ci, że kontrakt nie jest potrzebny.

Pamiętaj, że większość pracowników profesjonalnych firm przeprowadzkowych nosi uniformy, przechodzi proces sprawdzania danych i dostarcza klientowi numer trakingowy umożliwiający śledzenie rzeczy klienta.

Wskazówki BBB dotyczące przeprowadzek:

Wiedz, gdzie szukać. Szukaj firm przeprowadzkowych na stronie bbb.org lub na stronie moving.org. Wiele firm akredytowanych przez BBB to firmy należące do American Moving and Storage Association ( AMSA). Przedsiębiorstwa te zobowiązały się do utrzymywania wysokich standardów obsługi oraz szybkiego i sprawnego rozwiązywanie problemów. Przy wyborze firmy weź pod uwagę, jak długo jest w branży i przeczytaj opinie użytkowników.

Zweryfikuj obietnice firmy i sprawdź jej przynależność do organizacji branżowych. Poproś o dowód licencji, ubezpieczenia itp. Oszuści nie będą w stanie udokumentować twierdzeń o swojej dobrej reputacji.

Zdobądź wszystko na piśmie. Upewnij się, że wszystkie wyceny masz na piśmie oraz że uważnie wszystko przeczytasz. Poproś o kopie podpisanych dokumentów, zwłaszcza tego najważniejszego – rachunku, na którym znajduje się lista twoich własności i kontraktu na ich przewóz. Nigdy nie podpisuj niewypełnionych formularzy.

Rozmawiaj o pieniądzach. Zapytaj kiedy i w jakiej formie wymagana jest zapłata. Wiele firm wymaga zaliczki w wysokości 10 proc. w celu zabezpieczenia terminu przeprowadzki i płatności przed dostarczeniem twoich rzeczy. Dowiedz się, jakie opcje oraz formy płatności oferuje firma. Poinformuj bank, że jesteś w trakcie przeprowadzki na wypadek gdybyś zauważyli oni większe niż zazwyczaj transakcje na karcie kredytowej.

Chroń swój dobytek. Upewnij się, że współpracująca z tobą firma przeprowadzkowa zapewnia odpowiednie ubezpieczenie na wypadek zagubienia lub uszkodzenia mienia. Cenniejsze rzeczy mogą potrzebować dodatkowego ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia w transporcie.

Uważaj na nietypowe prośby. Jeżeli przedstawiciel firmy przeprowadzkowej prosi cię o sporą zaliczkę lub płatność z góry, to znak ostrzegawczy. Jeżeli przedstawiciel mówi, że nie wyda twoich rzeczy, jeśli nie zapłacisz więcej, niż było ustalone w kontrakcie, skontaktuj się z BBB lub zgłoś to natychmiast do lokalnych organów ścigania.

Najkosztowniejsze rzeczy weź ze sobą. Gotówkę, monety, biżuterię, zdjęcia i ważne dokumenty powinieneś albo mieć przy sobie, albo też wysłać oddzielnie za pośrednictwem serwisu, który oferuje ubezpieczenie i możliwość śledzenia przesyłki.

Postaraj się o przynajmniej trzy wyceny. Pisemne wyceny podczas wizyty przedstawiciela w twoim domu to najlepszy sposób na porównanie cen. Pokaż przedstawicielowi firmy wszystko, co musi zostać przeprowadzone (nie zapomnij o garażu i schowkach na podwórku). Uważaj na zbyt niskie lub zbyt wysokie wyceny. Jeżeli ktoś twierdzi, że może oszacować koszt przeprowadzki przez telefon lub e-mailem, możliwe, że masz do czynienia z oszustem.

Znaj swoje prawa. Firmy, które przeprowadzają mienie między stanami w świetle prawa zobowiązane są dostarczyć ci informacji wyjaśniających proces, a także poinformować o twoich prawach i obowiązkach w czasie przeprowadzki, a także po jej zakończeniu.

Uważaj na firmy przeprowadzkowe, które:

domagają się zapłaty gotówką lub wyjątkowo dużych zaliczek

mają strony internetowe, na których nie ma adresu, ani informacji o rejestracji i ubezpieczeniu firmy

twierdzą, że cały transport jest pokryty przez ich ubezpieczenie

Więcej informacji na temat federalnych przepisów dotyczących firm przeprowadzkowych w Stanach Zjednoczonych znajdziesz na stronie protectyourmove.gov

Jeżeli padłeś ofiarą oszustwa, zgłoś to na stronie bbb.org/scamtracker.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.serezniy/123RF