Uwaga przy kupowaniu z mediów społecznościowych 0 4 listopada 2019

Media społecznościowe to nieodłączny element naszego życia. Używamy ich do kontaktu z przyjaciółmi, znajomymi, z członkami lokalnych społeczności. Dodatkowo od pewnego czasu w mediach społecznościowych internauci szukają również nowych produktów i usług. Średnio jedna trzecia konsumentów (31 proc.) przyznaje, że korzysta z portali społecznościowych do robienia zakupów.

Dla wielu osób zakupy przez media społecznościowe są pozytywnym doświadczeniem. Jednakże wraz ze wzrostem użycia tych stron jako źródła zakupów BBB obserwuje również wzrost skarg konsumentów dotyczących złych doświadczeń po zakupie produktu z reklamy zamieszczonej w tychże mediach. Zakupy internetowe stale znajdują się na listach najbardziej ryzykownych jeśli chodzi o oszustwa konsumenckie.

Najczęstsze skargi, które otrzymuje BBB w tym zakresie to:

Bezpłatne okresy próbne. Wiele reklam wprowadza konsumenta w błąd posługując się rzekomym poparciem celebrytów, zachwalających najnowszy produkt do pielęgnacji skóry czy suplement diety, a to wszystko przy minimalnym wkładzie w koszty wysyłki. Wielu konsumentów zgłosiło, że w momencie, gdy zaznaczą okienko wyrażające zgodę na tego typu ofertę, uświadamiają sobie, że zgodzili się nie na jednorazową wysyłkę, lecz kilka paczek z produktami w ciągu miesiąca. W tym przypadku „minimalne koszty wysyłki” okazują się dużo wyższe!

Jak się chronić. Zanim zdecydujesz się na „limitowane oferty”, sprawdź firmę w internecie, zobacz czy ma na koncie jakieś skargi, uważnie przeczytaj regulamin. Jeśli na stronie firmy go nie ma, to chorągiewka ostrzegawcza. Uważaj na okienka, które są już za ciebie zaznaczone i upewnij się, że wiesz, od kogo kupujesz.

Podrabiane towary. Celem fałszerzy są najczęściej markowe produkty – od towarów sportowych po torebki i odzież znanych producentów. Jeśli kupujesz jeden z nich, narażasz się nie tylko na otrzymanie produktu marnej jakości, lecz w wielu przypadkach również nie spełniającego standardów dotyczących środowiska i bezpieczeństwa.

Jak się chronić. Wystrzegaj się towarów o podejrzanie niskich cenach, reklamowanych z błędami w pisowni i zdjęciami kiepskiej jakości – to wszystko może sygnalizować, że reklama dotyczy sfałszowanego produktu.

Dobra reklama, marna obsługa klienta. Ta kategoria obejmuje szerokie spektrum produktów – od kosmetycznych po modne ubrania i dodatki. Reklama prezentuje się świetnie, dlatego konsumenci kupują towar bez weryfikacji firmy stojącej za reklamą. To bardzo ryzykowne. Bardzo często konsumenci otrzymują później towar, który nie odpowiada temu ze zdjęcia w reklamie, jeżeli w ogóle otrzymają produkt.

Jak się chronić. Wrzuć w wyszukiwarkę Google nazwę firmy sprzedającej produkt i dodaj hasło complaints (skargi), reviews (oceny) lub scam (oszustwo). Wówczas zobaczysz, czy firma ma czyste konto i co mówią o niej inni konsumenci. Sprawdź zakładkę „O Nas” lub „Kontakt” na stronie internetowej firmy. Czy są tam adresy i numery telefonów? Jeżeli jedyną formą kontaktu z firmą jest poprzez formularz na ich stronie, to kolejna chorągiewka ostrzegawcza.

Aplikacje nieznanego pochodzenia. Przeglądając swój feed możesz pokusić się o ściągnięcie na swoje urządzenie najnowszej „bezpłatnej” aplikacji, która obiecuje ochronę antywirusową, więcej polubień lub rzesze obserwatorów. Jednak dając przyzwolenie na ściąganie aplikacji nieznanego pochodzenia, możesz jednocześnie ściągnąć na siebie koszty subskrypcji, wynoszące czasami nawet 99 dolarów na tydzień!

Jak się chronić. Zanim wprowadzisz swoją nazwę użytkownika i hasło, przeczytaj oceny innych osób korzystających z aplikacji. Uważnie przeczytaj jej opis, zwróć uwagę na błędy gramatyczne. Sprawdź, czy strona internetowa dewelopera działa, a przed instalacją aplikacji zapoznaj się z regulaminem.

Pamiętaj, jeżeli podejrzewasz oszustwo, koniecznie zgłoś to do www.bbb.org/scamtracker, aby ostrzec innych. Bezpłatnie przeszukuj naszą bazę danych ask.bbb.org, aby znaleźć wiarygodne przedsiębiorstwa oraz więcej cennych porad dla konsumentów. Polub nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.Pexels.com