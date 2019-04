Telefon od starego znajomego, którego nie znasz? To oszustwo! 0 1 kwietnia 2019

Dostałeś wiadomość głosową od „starego znajomego”, którego głos wcale nie brzmi znajomo? To dlatego, bo nigdy z nim nie rozmawiałeś. To kolejna sztuczka oszustów związana z zatrudnieniem. Oszustwa dotyczące fałszywych pracodawców zostały uznane za najbardziej ryzykowne w 2018 roku w najnowszym raporcie BBB Scam Tracker. Ten telefon to tylko nowy wymysł krętaczy, choć trzeba przyznać, że dość sprytny.

Jak to działa?

Ktoś zostawia nagranie na twojej poczcie głosowej. Ton ma swobodny, lecz jednocześnie profesjonalny. Osoba twierdzi, że rozmawialiście już w przeszłości. Teraz dzwoni, żeby się przypomnieć i porozmawiać o możliwości pracy z domu. Mówi, że sama zarobiła już tysiące dolarów nie wychodząc z domu i naprawdę jest to możliwe. Wystarczy tylko odwiedzić daną stronę internetową.

Prawda jest taka, że nigdy wcześniej nie rozmawiałeś z tą osobą. Dalej oszustwo może przybrać różne formy. Jeżeli wejdziesz na proponowaną stronę internetową, możesz nieopatrznie ściągnąć na swoje urządzenie złośliwe oprogramowanie, które da oszustom dostęp do twojego komputera. W innej wersji fałszywy pracodawca najpierw zaoferuje ci pracę na stronie internetowej, a później poprosi o informacje osobiste w celu sprawdzenia danych i ustawienia przelewów na konto. W jeszcze innej odmianie tego samego oszustwa przed rozpoczęciem pracy zostaniesz poproszony o opłacenie kosztów niezbędnego szkolenia.

Nieważne, której taktyki użyją oszuści. Jedno jest pewne. Przestępcy ulotnią się w momencie, kiedy zdobędą twoje informacje lub pieniądze. Obiecanej pracy nigdy nie otrzymasz, bo ona nigdy nie istniała.

Jak się chronić?

Zachowaj ostrożność, gdy słyszysz nietypowe wymogi. Praca na miejscu, bez rozmowy kwalifikacyjnej? To już brzmi podejrzanie. Uczciwe firmy chcą porozmawiać z pracownikiem, zanim go zatrudnią. Uważaj również w przypadku, gdy pracodawca żąda jakiejkolwiek opłaty z góry, jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

Uważaj na niechciane telefony od nieznanych osób. Jeżeli nie przypominasz sobie, abyś kiedykolwiek rozmawiał z danym „znajomym”, to kolejna chorągiewka ostrzegawcza.

Zanim złożysz aplikację o pracę, powtórnie sprawdź ofertę. Zanim ujawnisz informacje osobiste na podaniu, upewnij się, że oferta pracy jest wiarygodna. Wejdź na oficjalną stronę internetową firmy i poszukaj dostępnych tam ofert pracy. Zadzwoń do firmy, by upewnić się, że oferta jest prawdziwa. Wrzuć nazwę firmy i stanowiska w wyszukiwarkę Google – jeżeli ta sama pozycja oferowana jest w różnych miastach lub na różnych stronach, to najprawdopodobniej masz do czynienia z próbą oszustwa.

Więcej na temat oszustw związanych z zatrudnieniem znajdziesz na stronach BBB.org/RiskReport oraz BBB.org/EmploymentScam. Więcej wskazówek na temat innych oszustw konsumenckich znajdziesz na stronie BBB.org pod hasłem Scam Tips.

Jeżeli padłeś ofiarą oszustwa lub je podejrzewasz, pomóż innym zgłaszając skargę na stronie BBB.org/Scam Tracker.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

BBB pomaga konsumentom znaleźć wiarygodne firmy, marki i organizacje charytatywne godne zaufania już od ponad stu lat.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.bruce mars/Pexels