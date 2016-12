Święta: 12 potraw i 12 oszustw

Są oszustwa na każdą porę roku i na każde święto, łącznie z Bożym Narodzeniem. Zawsze znajdą się osoby próbujące popsuć nam świętowanie. W tym radosnym na ogół sezonie trzeba uważać, by robione szybko zakupy i desperacja w poszukiwaniu najlepszych prezentów nie doprowadziły do kosztownego błędu. Otwierana w pośpiechu elektroniczna kartka z życzeniami lub datek na fałszywą organizację charytatywną mogą świąteczną radość zamienić w świąteczny koszmar.

Gdy tylko konsumenci obniżają czujność, natychmiast stają się idealnym celem dla nieuczciwych internetowych sprzedawców i oszustów podszywających się pod organizacje charytatywne, tracąc co roku miliony dolarów. Dlatego tym razem w miejsce 12 świątecznych dań – przedstawiamy listę 12 świątecznych oszustw:

1. Wymiana siostrzana („Secret Sister Exchange”). Trzymaj się z daleka od tego oszustwa, które krąży w mediach społecznościowych. Głosi ono, że jeśli wyślesz 10-dolarowy prezent do swojej „tajemniczej siostry”, możesz w zamian otrzymać do 36 prezentów. Ta praktyka to rodzaj piramidy, w dodatku nielegalna.

2. Oszustwa związane z pomocą. Uważaj na prośby o natychmiastową pomoc. Oszuści podszywający się pod wnuki, siostrzenice, bratanków, przyjaciół, dzwonią do swojej ofiary i mówią, że podróżując znaleźli się w tarapatach i pilnie potrzebują pomocy finansowej, aby opłacić koszty pomocy medycznej lub prawnej. Im dłużej z nimi rozmawiasz, tym więcej informacji z ciebie wydobędą i będą przekonywać, że masz do czynienia z prawdziwym krewnym w potrzebie.

3. Oszustwa związane z podróżami. W święta lubimy podróżować lub robić coś wyjątkowego z rodziną. Jednak jeżeli zauważysz obietnicę bezpłatnej lub wyjątkowo taniej wycieczki, oferty zbyt pięknej by była prawdziwa, wyjątkowo atrakcyjnej propozycji posiadania domu we współwłasności (tzw. timeshare), bądź bardzo ostrożny. To oszustwa dobrze znane. Uważnie sprawdzaj szczegóły wszystkich ofert podróży.

4. Złośliwe oprogramowanie w punktach sprzedaży. Płacąc w sklepie przy kasie bacznie obserwuj terminal do kart kredytowych. Równie uważnie sprawdzaj swój comiesięczny wyciąg z karty. Złośliwe oprogramowanie jest stworzone specjalnie z myślą o tym, by wykraść dane klienta przy płaceniu kartą kredytową. Upewniaj się, że na twoich rozliczeniach z karty nie ma nieznanych transakcji, które mogłyby wyniknąć z naruszenia systemu bezpieczeństwa danego sklepu.

5. Fałszywe organizacje dobroczynne. Owszem, święta to sezon obdarowywania, ale uważaj na fałszywe organizacje charytatywne. Odrób zadanie domowe, dwa razy sprawdzając nazwę strony internetowej, gdzie zostawiasz swoje pieniądze. Wiele nieprawdziwych organizacji używa nazw bardzo podobnych do legalnych instytucji. W razie wątpliwości sprawdź naszą bazę pod adresem www.ask.bbb.org

6. Fałszywe kupony i e-kartki. Jak miło, ktoś obcy przysłał ci internetowe życzenia? Ostrożnie! Unikaj załączonych w nich „prezentów”, najczęściej wirusów, które towarzyszą niezamawianym e-mailom. Zawsze sprawdzaj, czy znasz nadawcę korespondencji elektronicznej oraz nadsyłanych kuponów i czy pochodzą one z wiarygodnej strony.

7. Nieprawdziwe zawiadomienia o wysyłce. Pomyśl dwa razy, zanim otworzysz linki z zawiadomieniami o przesyłce. Czy aby na pewno zamawiałeś coś z tej konkretnej firmy? A jeżeli teraz wymagane są od ciebie informacje osobiste, najpierw zweryfikuj tego, kto o nie prosi.

8. Elektroniczny złodziej bankomatu (tzw. ATM skimmer). To urządzenie mniejsze niż talia kart, które wpasowuje się w istniejący w bankomacie czytnik kart. W istocie to drugi czytnik – przechwytujący dane z magnetycznego paska. W rezultacie złodzieje kolekcjonują dane każdej osoby, która przesunie kartą przez czytnik. Uważaj na bankomaty w odległych, podejrzanych lokalizacjach.

9. Fałszywy romans. Czyżbyś znalazł miłość? Tak, ale do twoich pieniędzy. Oszuści zakładają fałszywe profile na stronach kojarzących pary. Używają zdjęć innych – czasami skradzionych fotografii personelu wojskowego. Szybko wyznają miłość i… łapią za serce wymyślonymi historiami o tym, jak bardzo potrzebują pieniędzy – na szpital, rachunki, podróże i inne sprawy nie cierpiące zwłoki.

10. Fałszywe aplikacje/sklepy internetowe. Przy dzisiejszej technologii telefon to najmniej używana funkcja… smartfona. Służy on do wysyłania i otrzymywania e-mailów, SMS-ów, jako aparat fotograficzny, klucz do domu, wreszcie środek płatniczy. Złośliwe oprogramowanie może z łatwością przedostać się do twojego urządzenia przez aplikacje. Zachowaj ostrożność i ściągając aplikacje na telefon, upewnij się, że pochodzą one z wiarygodnego źródła.

11. Bezpłatne karty upominkowe. Wyskakujące na ekranie komputera reklamy lub e-maile oferujące darmowe karty kredytowe to tylko chwyt złodziei na pozyskanie twoich danych osobistych, który może prowadzić do kradzieży tożsamości.

12. Taktyka wyłudzania. Uważaj na e-mailowe oferty i promocje ze sklepów, w których nigdy nie kupujesz. Oszuści wykorzystują kupujących stosując taktyki wyłudzania. Możesz zostać okradziony z pieniędzy za zamówienie, które nigdy nie nadejdzie.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę jurora w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

