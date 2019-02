Sezon podatkowy to sezon oszustw 0 17 lutego 2019

Jak co roku w sezonie podatkowym BBB na region Chicago i północnego Illinois apeluje do firm oraz indywidualnych podatników o zachowanie ostrożności przy rozliczaniu podatków oraz odpowiednią ochronę swoich informacji, aby nie paść ofiarą oszustów.

W minionym roku 2018 BBB rozpatrzyło około 2,1 tys. skarg przeciwko firmom świadczącym usługi związane z rozliczaniem podatków. Jednocześnie w 2018 r. BBB otrzymało 3,4 tys. zgłoszeń dotyczących oszustw podatkowych. Przeciętny konsument stracił na rzecz oszustów średnio 950 dolarów. Najczęstsza metoda komunikacji oszustów ze swoimi ofiarami to telefon.

Sezon podatkowy to najbardziej podatny czas na dokonywanie oszustw. Dla konsumenta nie ma bardziej kluczowego czasu na ochronę swojej tożsamości i informacji osobistych.

Zanim więc dostarczysz osobie oferującej pomoc w rozliczeniu podatkowym wszystkie informacje osobiste, jakich od ciebie zażąda, zastanów się raz jeszcze i weź sprawy w swoje ręce.

Jak konsumenci i właściciele biznesów mogą pomóc w walce z oszustwami podatkowymi?

Korzystaj z usług tylko wiarygodnych firm podatkowych. Jeżeli masz nowego usługodawcę, sprawdź najpierw jego profil biznesowy na stronie BBB.org

Chroń dane, które pozwalają cię łatwo zidentyfikować, takie jak: data urodzin, numer Social Security, numery kont bankowych.

Sprawdź uważnie stronę internetową, z której korzystasz, gdy składasz zeznania podatkowe elektronicznie. Zawsze powinna to być tylko strona irs.gov

Jeżeli otrzymujesz informacje od pracodawcy drogą elektroniczną, również zachowaj ostrożność. Jeżeli ściągasz te dane, to tylko na komputer chroniony hasłem. Zrozum, jak działa oszustwo i uważaj na czerwone chorągiewki ostrzegawcze, takie jak podejrzane telefony z IRS czy innych agencji rządowych, zanim jeszcze otrzymasz oficjalną korespondencję. Uważaj na żądania natychmiastowej płatności, groźby i szantaż, żądania przelewów, płatności kartą debetową lub podarunkową.

BBB współpracuje z IRS dostarczając numery telefonów, spod których oszuści dzwonili do konsumentów. Przedstawiciele organów ścigania zawsze mogą poprosić nas o dodatkowe informacje. Współpracujemy z nimi, aby powstrzymać działalność oszustów.

Więcej informacji i cennych wskazówek znajdziesz na stronie BBB.org/TaxScams.

BBB apeluje do konsumentów o zgłaszanie wszelkich prób oszustw, nawet jeśli nie doszło do utraty pieniędzy, na stronie BBB Scam Tracker.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

BBB pomaga konsumentom znaleźć wiarygodne firmy, marki i organizacje charytatywne godne zaufania już od ponad stu lat.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.pxhere.com