Ruszył sezon podatkowy. Jak wybrać dobrego księgowego?

Wraz z końcem stycznia rozpoczął się sezon rozliczania podatków. BBB apeluje do podatników o zachowanie ostrożności przy wyborze osoby, której powierzysz swoje informacje finansowe.

Każdego roku do BBB wpływają tysiące skarg konsumentów dotyczące osób przygotowujących podatki. Do najczęstszych zgłoszeń należą błędy w rozliczeniach prowadzące do kar i dodatkowych opłat. Wśród innych skarg – nieodpowiednia obsługa klienta, umowy i opłaty.

Wybór księgowego rozliczającego twoje podatki jest tak naprawdę, obok wyboru współmałżonka i zakupu domu, jedną z najważniejszych decyzji w życiu. To właśnie tej osobie lub firmie zawierzasz przecież najważniejsze i najbardziej poufne informacje o sobie.

Dlatego zanim zdecydujesz się na zatrudnienie księgowego, rozważ proponowane przez BBB wskazówki:

1. Sprawdź kwalifikacje księgowego w bazie IRS. Dowiedz się, czy księgowy ma numer identyfikacji podatkowej księgowego IRS (IRS Preparer Tax Identification Number, PTIN). Osoby przygotowujące podatki powinny być zarejestrowane w IRS i posiadać numer PTIN, którym podpisują się również na zeznaniach podatkowych.

2. Dowiedz się również, czy osoba przygotowująca podatki ma akredytację zawodową (może być biegłym rewidentem, dyplomowanym księgowym lub prawnikiem), należy do organizacji zrzeszającej profesjonalistów w tej dziedzinie i na bieżąco uczestniczy w szkoleniach. Liczba zmieniających się przepisów podatkowych może być kompleksowa. Kompetentna osoba przygotowująca podatki musi być na bieżąco ze wszystkimi tymi zmianami, choć posiadanie akredytacji zawodowej nie jest wymagane. Więcej informacji na temat organizacji zrzeszających profesjonalistów w dziedzinie podatków znajdziesz na stronie urzędu podatkowego.

3. Sprawdź specjalizację księgowego. W zlokalizowaniu księgowego z wybraną specjalizacją pomoże lista znajdująca się na stronie internetowej IRS, na której są adwokaci, dyplomowani księgowi (CPA), biegli rewidenci, biegli rewidenci specjalizujący się w planach emerytalnych, biegli aktuariusze/rachmistrze, a także uczestnicy sezonowego programu rozliczeń podatkowych.

4. Sprawdź historię księgowego. Możesz to zrobić za pośrednictwem BBB. Sprawdź, czy wobec osoby przygotowującej twoje podatki nie było podjętych akcji dyscyplinarnych i czy osoba akredytowana ma ważną licencję. Dyplomowanych księgowych można sprawdzić w stanowej radzie księgowości, adwokatów – w Bar Association, a biegłych rewidentów – w katalogu na stronie IRS.

5. Zapytaj o opłaty. Unikaj księgowych, którzy opłatę za usługi uzależniają od wysokości zwrotu klienta lub przechwalają się możliwością uzyskania większego zwrotu niż konkurencja. Nie musisz ujawniać swojego numeru Social Security, dokumentów podatkowych ani żadnych innych informacji, jeśli tylko dowiadujesz się o ceny usług. Niestety, nieuczciwe osoby przygotowujące podatki po uzyskaniu tych informacji mogą wysłać rozliczenia bez twojej zgody.

6. Rozliczaj się elektronicznie. Upewnij się, że osoba rozliczająca twoje podatki oferuje opcję elektronicznego rozliczenia. Jest to najbezpieczniejsza i najbardziej precyzyjna metoda rozliczeń, ponadto oferująca podatnikom najszybsze zwroty, zwłaszcza przy użyciu funkcji bezpośredniej wpłaty na konto (ang. direct deposit).

8. Upewnij się, że z twoim księgowym będzie można się skontaktować w przyszłości – na wypadek pytań, które mogą pojawić się w kwestii twoich rozliczeń. Tegoroczny termin rozliczania podatków upływa 17 kwietnia. Unikaj tymczasowych księgowych, którzy znikają bez śladu po zakończeniu sezonu podatkowego.

9. Nigdy nie podpisuj pustych zeznań podatkowych. Nie korzystaj z usług księgowych, którzy proszą cię o podpisanie pustych lub niekompletnych deklaracji.

10. Zanim podpiszesz swoją deklarację podatkową, sprawdź ją i w razie niejasności – pytaj. Upewnij się, że wszystko się zgadza i że możliwy zwrot nadpłaconego podatku trafi pod twój adres, a nie na konto księgowego. Sprawdź również numer konta i numer identyfikacyjny banku, który podajesz.

Bezpłatnie przeszukuj naszą bazę uczciwych firm, w tym rozliczających podatki, pod adresem bbb.org

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub podejrzewasz oszustwo, zgłoś to odpowiednim władzom lub do naszej specjalnej jednostki internetowej BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

