Punktacja kredytowa. Gdy konsument się martwi, oszust się cieszy
14 stycznia 2019

Planujesz kupno domu, nową pracę, a może zaciągnięcie pożyczki? W takim razie na pewno obserwujesz swoją punktację kredytową. Oszuści doskonale o tym wiedzą, więc używają taktyk zastraszania, aby skłonić nic nie podejrzewających konsumentów do ujawnienia swoich poufnych informacji osobistych.

Jak działa oszustwo



Otrzymujesz e-mail od jednej z trzech głównych agencji kredytowych (TransUnion, Experian lub Equifax). W e-mailu najprawdopodobniej jest logo danej agencji, a wiadomość wygląda wiarygodnie. Z wiadomości dowiadujesz się o problemie z twoim raportem kredytowym oraz że z powodu naruszenia bezpieczeństwa twoja punktacja została „uaktualniona”.

Wpadasz w panikę i natychmiast chcesz wiedzieć, co się stało. Otwierasz link w e-mailu lub ściągasz załączony dokument pdf, aby zobaczyć swoją nową punktację kredytową. Właśnie w tym momencie możesz nieświadomie ściągnąć na swoje urządzenie złośliwe oprogramowanie, które da oszustom dostęp do systemu, a tym samym twoich poufnych informacji, w tym finansowych.

Jak go uniknąć

Uważaj na podejrzane e-maile. Jeżeli jesteś przekonany, że korespondencja pochodzi z wiarygodnego źródła, na wszelki wypadek wejdź na stronę internetową nadawcy, gdzie znajdziesz numer telefonu i po prostu do nich zadzwoń. Upewnij się, że numer weźmiesz ze strony internetowej, a nie z wiadomości, która może okazać się oszustwem.

Nigdy nie otwieraj linków w podejrzanych e-mailach lub SMS-ach, jeśli nie jesteś pewien, kto jest nadawcą.

Nie daj się zastraszyć. Oszuści liczą na to, że spanikujesz i podejmiesz natychmiastowe kroki. Zachowaj czujność, zadawaj pytania i doinformuj się, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję.

Uwaga. AnnualCreditReport.com to jedyna strona internetowa autoryzowana przez Federalną Komisję Handlu, dzięki której można uzyskać darmowy dostęp do raportu kredytowego głównej agencji kredytowej.

Więcej informacji

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sztuczek stosowanych przez oszustów, przeczytaj artykuł na stronie go.BBB.org/Phishing. Więcej wskazówek znajduje się również na stronie BBB.org/ScamTips.

Bezpłatnie przeszukuj naszą bazę firm wraz z oceną konsumentów pod adresem bbb.org, gdzie pod hasłem ScamTips znajdziesz więcej informacji na temat oszustw oraz jak ich uniknąć.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

