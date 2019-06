Puk, puk, tu fachowiec oszust 0 3 czerwca 2019

Wraz z ociepleniem pogody do naszych drzwi znowu pukają rozmaici pseudofachowcy, naciągacze i oszuści. Niektórzy z nich podają się za przedstawicieli przedsiębiorstw użyteczności publicznej. W raporcie BBB dotyczącym najbardziej ryzykownych oszustw w Stanach Zjednoczonych, pierwszą pozycję zajęły właśnie te dotyczące napraw i remontów.

Główną misją Better Business Bureau jest bezpieczeństwo konsumenta. Pseudofachowcy pukający do drzwi często są w stanie nakłonić mieszkańców to zaakceptowania wątpliwych umów na remonty lub próbują ukraść pieniądze lub dane personalne fałszywymi obietnicami usług dotyczących alarmów, telewizji kablowej, elektrycznych itp.

Konsumenci powinni szczególnie wystrzegać się rozmaitych oszustw związanych z energią elektryczną – od fałszywych pracowników elektrowni pukających do drzwi, przez telefony od oszustów żądających natychmiastowej zapłaty pod groźbą odłączenia serwisu.

BBB w dalszym ciągu obserwuje niepokojącą liczbę oszustw, w tym telefonów od fałszywych reprezentantów przedsiębiorstw użyteczności publicznej, którzy potrafią zedrzeć ze swoich nic nie podejrzewających ofiar znaczne sumy pieniędzy lub ukraść ich informacje finansowe.

BBB apeluje do każdego, kto podejrzewa jakiekolwiek oszustwo, by zgłosić je do BBB Scam Tracker, a jeżeli oszust stoi w twoim progu – zawiadomić policję. Aby uniknąć bycia oszukanym, zastosuj się do następujących wskazówek BBB:

Nie czuj się w obowiązku otwierania drzwi każdemu, kto do nich dzwoni. Zawsze żądaj okazania firmowego identyfikatora ze zdjęciem, zanim wpuścisz do domu jakiegokolwiek pracownika miejskiego.

Nigdy nie wyjawiaj swojego numeru Social Security ani danych personalnych osobom, które podają się za pracownika przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub domagającym się przekazu pieniędzy na rzecz innej osoby lub firmy.

Jeżeli masz wątpliwości co do wiarygodności fachowca, który stoi w drzwiach twojego domu, poproś o jego identyfikator firmowy. Uważaj na osoby w zużytych firmowych uniformach z wyblakłym logo.

Nigdy nie płać za usługi kogoś, kto bez zamówienia pojawił się w twoim domu.

W przypadku napraw i remontów w domu poświęć czas na sprawdzenie referencji i ocen użytkowników danej firmy, zanim zdecydujesz się ją zatrudnić.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

BBB pomaga konsumentom znaleźć wiarygodne firmy, marki i organizacje charytatywne godne zaufania już od ponad stu lat.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.jarmoluk/Pixabay