Problemy z transportem na bal licealisty 0 20 maja 2019

Maj – sezon balów na zakończenie szkoły średniej w pełni. Na tę noc czekają licealiści przez długi czas. Jednak nic nie może bardziej popsuć zabawy niż problem z limuzyną lub firmą przewozową.

Co roku do Better Business Bureau wpływa kilkaset skarg dotyczących złych doświadczeń z firmami wynajmu limuzyn. Pasażerowie najczęściej skarżą się na kiepską jakość usług, naliczanie zbyt wysokich cen, problemy ze zwrotem pieniędzy, czy nawet niepojawienie się środka transportu.

Steve Bernas, szef BBB na region Chicago i północnego Illinois radzi, aby przed wynajęciem limuzyny poprosić znajomego lub krewnego o polecenie sprawdzonej firmy, a następnie sprawdzić jej ocenę na stronie bbb.org. Dodatkowo warto zastosować się do następujących wskazówek:

Dowiedz się, jaką flotą i rodzajem pojazdów dysponuje firma, a także od jak dawna jest obecna na rynku.

Upewnij się, że firma ma fizyczny adres, pod który można się udać.

Sprawdź ubezpieczenie. Firma powinna okazać dowód ubezpieczenia.

Sprawdź kwalifikacje kierowcy. Dowiedz się, czy przed zatrudnieniem musiał on odbyć szkolenie, przejść proces sprawdzania danych oraz test na narkotyki. Dowiedz się, czy firma jest częścią organizacji branżowej, np. National Limousine Association.

Szczegóły zdobądź na piśmie. Zanim rozpoczniesz niezapomnianą noc, musisz najpierw podpisać kontrakt. Pamiętaj, że nie będziesz w stanie wyegzekwować ustnych obietnic, które nie są zawarte w kontrakcie. W dniu usługi na wszelki wypadek miej ze sobą kontrakt. Upewnij się, że w umowie zawarte są: opis wliczonych usług, szczegóły dotyczące dnia i godziny, warunki płatności oraz odstąpienia od kontraktu i zwrotu pieniędzy.

Unikaj za wszelką cenę rezerwacji limuzyny w internecie. Gdy nie ma bezpośredniego kontaktu z usługodawcą – czy to telefonicznego, czy osobistego, znacznie łatwiej zostać oszukanym.

Wszelkie dodatkowe usługi powinny być wyliczone w kontrakcie w jasny sposób. Nikt nie chciałby przecież zakończyć udanego wieczoru otrzymaniem horrendalnego rachunku za napoje, przekąski i dodatkowy czas spędzony w limuzynie.

Z uwagi na koszt i wygodę wielu rodziców nastolatków decyduje się na wynajęcie dla nich firmy przewozowej. Bez względu na to, czy w grę wchodzi bal, czy wieczór w mieście, czy jakiekolwiek inne wydarzenie, warto wziąć pod uwagę poniższe wskazówki.

Do BBB wpłynęły skargi od pasażerów, którzy zapłacili setki dolarów za przejechanie zaledwie kilku mil. To oszustwo, w którym nieuczciwi kierowcy, posługując się fałszywymi zdjęciami, dopisują do rachunku koszt czyszczenia pojazdu – zarzucając pasażerowi, że zwymiotował w ich samochodzie. Ofiarom trudno odeprzeć zarzuty. BBB radzi, by przeczytać recenzje danego kierowcy, zanim wsiądziesz do jego pojazdu. Oczywiście zawsze pozostaje kwestia ogólnego bezpieczeństwa przy korzystaniu z firm przewozowych.

Jeszcze kilka dodatkowych wskazówek:

Za każdym razem, gdy wsiadasz do auta, upewnij się, że samochód, tablice rejestracyjne i kierowca wyglądają tak jak w opisie w aplikacji.

Usługa przewozowa może być zamówiona tylko za pośrednictwem aplikacji, więc nigdy nie wsiadaj do samochodu, którego kierowca nie odpowiada opisowi w aplikacji.

Zapytaj kierowcę o imię – powinno zgadzać się z tym podanym w aplikacji.

Udostępnij szczegóły podróży, miejsce docelowe znajomemu lub krewnemu. To pozwoli im śledzić twoją jazdę w czasie rzeczywistym.

Rodzice mogą zamówić jazdę dla dzieci i śledzić ją w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji.

Gdy tylko jest to możliwe, nie podróżuj sam.

Więcej informacji na temat firm przewozowych, którym możesz zaufać, znajdziesz na stronie bbb.org

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

BBB pomaga konsumentom znaleźć wiarygodne firmy, marki i organizacje charytatywne godne zaufania już od ponad stu lat.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.Ichigo121212/Pixabay.com