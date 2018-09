Pracuj dla Amazona albo dla… oszustów

Brzmi jak wymarzona praca: z domu, w dogodnych godzinach, wynagrodzenie rzędu tysięcy dolarów miesięcznie i kariera w znanej korporacji. W nowej wersji starego oszustwa związanego z zatrudnieniem oszuści skłaniają swoje ofiary do wpłaty setek dolarów za pracę w firmie Amazon, która tak naprawdę nie istnieje.

„Powrót do szkoły dla niektórych oznacza również powrót do pracy” – mówi Steve Bernas, szef Better Businesss Bureau na rejon Chicago i północnego Illinois. „Osoby poszukujące pracy powinny zachować szczególną ostrożność przed podjęciem jakichkolwiek kroków. Nie wierz ofertom i reklamom tylko dlatego, bo dotyczą znanych korporacji. Wszystko uważnie sprawdź. Pamiętaj, że żadna praca nie wymaga wnoszenia wcześniejszych opłat”.

Na czym polega oszustwo

Otrzymujesz wiadomość – głosową, tekstową, e-mailową lub za pośrednictwem mediów społecznościowych – w której zachęcany jesteś do złożenia aplikacji o pracę w firmie Amazon. Przedsiębiorstwo rzekomo prowadzi masową rekrutację osób do wystawiania towarów na sprzedaż, publikowania recenzji produktów i innych zadań na stronie internetowej. Praca oferuje niezłe wynagrodzenie – od 20 dol. na godzinę aż do 6 tys. dol. miesięcznie. Przy tym możesz pracować z domu! Oszuści posługują się m.in. nazwami Amazon Cash Website(s), StockRetail.com i WebStoreJobs.com.

Oferta wydaje ci się atrakcyjna i wypełniasz aplikację w internecie. Jest tylko jeden problem. Ze zgłoszeń napływających do naszej specjalnej jednostki BBB Scam Tracker wynika, że od nowych pracowników wymaga się wykupienia „zestawu startowego” o wartości 200 dolarów. Jeżeli dasz się na to nabrać i wpłacisz pieniądze, oszust zniknie bez śladu.

Jak wykryć oszustwo

Uważaj na wszelkie oferty pracy, w których proszony jesteś o pieniądze lub dane osobiste. Oszuści często proszą o nie pod pozorem konieczności sprawdzenia twojej historii kredytowej, założenia bezpośrednich przelewów na konto lub pokrycia kosztów szkolenia.

Sprawdź stronę internetową firmy. Oszuści często reklamują oferty pracy korzystając z nazw prawdziwych firm, takich jak Amazon, aby wydawać się bardziej wiarygodnymi. Poszukaj tej samej oferty na oficjalnej stronie internetowej danej firmy lub po prostu do niej zadzwoń, by potwierdzić, że dana oferta jest dostępna.

Sugestia sukcesu w połączeniu z dogodną pracą z domu bardzo często jest mylna. Jeśli ogłoszenie zapewnia, że zaledwie kilka godzin ograniczonej pracy dziennie zaprowadzi cię do sukcesu, to już jest czerwona chorągiewka ostrzegawcza.

Sprawdź w internecie. Jeżeli dokładnie taka sama oferta pracy pojawia się w różnych miastach, najprawdopodobniej masz do czynienia z oszustwem. Kolejna taktyka oszustów to stwarzanie presji czasowej – wmawia się ofiarom, że ta cudowna oferta dostępna jest tylko dla wybranych, dlatego należy „działać szybko”. Nie daj się nabrać na ten chwyt.

Pamiętaj, jeżeli podejrzewasz oszustwo, koniecznie zgłoś to do www.bbb.org/scamtracker, aby ostrzec innych. Bezpłatnie przeszukuj naszą bazę danych ask.bbb.org, aby znaleźć wiarygodne przedsiębiorstwa oraz więcej cennych porad dla konsumentów. Polub nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX/Shutterstock