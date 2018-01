Postanowienia zdrowotne, które mogą kosztować cię zdrowie

Liczba zapisów na siłownię w styczniu z reguły wzrasta o około 50 procent. Wzrasta również zainteresowanie produktami zdrowotnymi i programami odchudzania. Jednak zanim podpiszesz kontrakt z klubem fitness czy złożysz zamówienie na cudowne pigułki eliminujące zbędne kilogramy, zgromadź odpowiednie informacje, aby uniknąć oszustw, dokonać świadomego wyboru i znaleźć program dostosowany do twoich potrzeb.

Co roku BBB otrzymuje tysiące skarg dotyczących usług i produktów dotyczących zdrowia, diety, odchudzania, a także siłowni i klubów. Do najczęstszych należą: problemy z rezygnacją z członkostwa na siłowni, zamówione i nie otrzymane produkty, rezultaty rozbieżne z obiecywanymi w reklamie oraz efekty uboczne produktów.

Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission) podejmowała w przeszłości działania przeciwko dziewięciu firmom, które sprzedawały fałszywe produkty na odchudzanie – od zielonej kawy po suplementy żywieniowe. Oszustwa te doprowadziły do utraty przez konsumentów milionów dolarów.

Konsumentom, którzy próbują odzyskać formę lub zrzucić zbędne kilogramy należy się uznanie i wsparcie w ich postanowieniu, a nie wykorzystywanie przez firmy, które składają obietnice bez pokrycia. Z pomocą przychodzi BBB, które pomaga konsumentom znaleźć przedsiębiorstwa godne zaufania oraz rozstrzygnąć skargi przeciw konkretnym firmom.

Nieporozumienia dotyczące terminów i warunków kontraktów zawieranych w klubach i na siłowni nie należą do rzadkości. Jako konsument powinieneś zadawać pytania oraz uważnie czytać umowy, aby dowiedzieć się, czy i w jakim terminie możesz odwołać swoje członkostwo i czy otrzymasz zwrot pieniędzy za niewykorzystaną część umowy. Warto pamiętać, że niektóre kontrakty, jeżeli ich nie odwołasz, odnawiają się automatycznie.

Przed rozpoczęciem programu odchudzania powinieneś skonsultować się z lekarzem w celu ogólnej oceny zdrowia i oszacowania ryzyka. Lekarz może zalecić opcje odchudzania lub ćwiczenia dostosowane do twojej indywidualnej sytuacji i stanu zdrowia, a także do realnych możliwości wytrwania w postanowieniu.

Jeżeli lekarz przepisze ci lek wspomagający odchudzanie, zapytaj o powikłania oraz efekty uboczne. Poinformuj go o przyjmowanych lekach, suplementach i środkach bez recepty. Natychmiast zawiadom go o zmianach, których doświadczasz po przyjęciu przepisanego leku.

Zanim zainwestujesz w programy i produkty na odchudzanie, rozważ poniższe wskazówki:

Unikaj produktów reklamowanych obiecujących cudowne środki, które pomogą ci zgubić zbędne kilogramy bez diety lub ćwiczeń. Lekarze, dietetycy i inni eksperci są zgodni co do tego, że zrzucenie wagi wymaga pracy. Omijaj szerokim łukiem produkty, które obiecują cudowne rezultaty bez żadnego wysiłku.

Bądź sceptyczny wobec zapewnień, że nie musisz rezygnować z ulubionych potraw lub redukować ilości spożywanych pokarmów. Spróbuj w swoją dietę wprowadzić warzywa i owoce, i unikać wysokokalorycznych przekąsek. Z drugiej strony kompletne wyeliminowanie twoich ulubionych potraw może doprowadzić do porażki. Lepiej ograniczyć porcje lub częstotliwość folgowania sobie.

Wyznacz cele sprawności fizycznej. Odchudzanie to ciężka praca. Znajdź program, który lubisz i którego możesz się trzymać. Czy program wymaga od ciebie kupna specjalnej żywności? Czy możesz zrezygnować z programu, jeżeli się przeprowadzasz lub jeżeli program nie spełnia twoich potrzeb?

Wybierz klub lub siłownię w dogodnej dla siebie lokalizacji i otwartej w porach, które ci najbardziej odpowiadają.

Zanim się zapiszesz, przetestuj ośrodek. Sprawdź jego czystość, przestronność, stan maszyn i obserwuj personel. Zapytaj, czy możesz skorzystać z gościnnego jednorazowego wstępu, zanim się przyłączysz. A co jeżeli ośrodek zostanie zamknięty? Czy możesz wówczas przenieść swoje członkostwo w inne miejsce?

Trzymaj się budżetu. Uważnie zapoznaj się z opłatami za rejestrację oraz z miesięcznymi kosztami członkostwa.

Uważnie przeczytaj cały kontrakt i zrozum swoje prawa w przypadku zerwania go. Dowiedz się, co wliczone jest w miesięczną opłatę, a za co musisz płacić dodatkowo. Jaki jest całościowy miesięczny koszt, łącznie z opłatą za rejestrację oraz finansowanie?

Zanim coś kupisz lub podpiszesz, sprawdź ocenę firmy w bazie BBB. Każdy może sprawdzić profil danej firmy w naszej bazie pod adresem www.bbb.org/chicago. Profil zawiera historię skarg, odpowiedź przedsiębiorstwa na skargi oraz opinie użytkowników.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać wszelkie próby oszustw. Jeżeli stałeś się celem naciągaczy lub podejrzewasz nieuczciwą działalność w biznesie, niezwłocznie zgłoś to do jednostki BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

