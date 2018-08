Polowanie na grube ryby…w biznesie

Gdy oszuści za swoje ofiary wybierają pracowników niższego szczebla, są w stanie zyskać ogólny dostęp do niektórych mechanizmów działających w firmie. Jednak gdy oszuści za cel obierają sobie dyrektorów wyższego szczebla, wówczas są w stanie pozyskać pełny i szczegółowy dostęp do działalności całej firmy.

Praktyki tego typu nazywane są „whaling” – słowo to oznacza dosłownie wielorybnictwo. Również w tym kontekście oszuści polują na grube ryby danego przedsiębiorstwa, aby pozyskać poufne informacje na temat firmy – finansowe, a także szczegóły dotyczące pracowników. Whaling celuje zwłaszcza w wyższe kierownictwo, które w firmie ma moce decyzyjne – CEO, CFO i innych dyrektorów, którzy mają pełny dostęp do najbardziej poufnych danych.

„Grube ryby” są staranie wybierane w oparciu o władzę i zasięg dostępu do danych firmy. Cel oszustów pozostaje taki sam – nakłonienie szefów podstępem do ujawnienia poufnych informacji o firmie. Proceder rozgrywa się najczęściej za pośrednictwem e-maila i fałszywych stron internetowych.

Jak zapobiec atakom „wielorybników”?

Uważaj na krótkie, ogólne wiadomości. Oszuści nie piszą długich e-mailów. Liczą na to, że krótkie i ogólne wiadomości dyrektorzy uznają za niewinne i otworzą bez namysłu.

Zanim otworzysz lub ściągniesz załącznik – pomyśl. Wystarczy jedno kliknięcie myszki, by nieumyślnie udzielić dostępu do twojego komputera – a jednocześnie kont, danych i poufnych informacji, lub co gorsza – ściągnąć na swój system złośliwe oprogramowanie.

Co wysyłasz? Pamiętaj, by nigdy nie przesyłać poufnych, osobistych, zastrzeżonych

materiałów w e-mailu – bez względu na to, kto o nie prosi.

Uważaj na grupowe e-maile. Dla oszusta najszybszą drogą ataku, który dotknie całą firmę, jest wysłanie zbiorowego e-maila zatytułowanego „Od CEO” do wszystkich, którzy znajdują się na liście pracowników.

Zgłoś to! Podejrzenia tego typu praktyk powinny być zgłaszane do naszej specjalnej jednostki Scam Tracker. Zgłaszając przestępczą działalność, stwarzasz możliwość zbadania go przez odpowiednie służby i jednocześnie ostrzegasz innych.

Pamiętaj, jeżeli podejrzewasz oszustwo, koniecznie zgłoś to do www.bbb.org/scamtracker, aby ostrzec innych. Bezpłatnie przeszukuj naszą bazę danych ask.bbb.org, aby znaleźć wiarygodne przedsiębiorstwa oraz więcej cennych porad dla konsumentów. Polub nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.StockSnap/Pixabay.com