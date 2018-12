Piramida z prezentami

Kto pamięta oszustwo dotyczące „siostrzanej wymiany prezentów” („Secret Sister Exchange”), które było popularne w 2015 roku? Okazuje się, że wraca ono do mody w okolicach świąt, również w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie upodobało sobie szczególnie Facebook.

Facebookowy post głosi, że jeśli wyślesz 10-dolarowy prezent do swojej „tajemniczej siostry”, możesz w zamian sam otrzymać do 36 prezentów. Użytkowników zachęca się do zapraszania do wymiany prezentów innych i udostępnia instrukcje, gdzie wysyłać podarunki.

Z niewinną na pozór wymianą niedrogich prezentów jest jeden problem. Osoby, które decydują się na ten proceder, stają się częścią nielegalnej piramidy. Według generalnego inspektora pocztowego tego typu wymiana prezentów przybiera charakter nielegalnego hazardu, jeżeli uczestniczące w niej osoby za swoje wysyłki spodziewają się zwrotu rzeczowego lub pieniężnego. Można nawet zostać ukaranym za przestępstwo pocztowe.

Dodatkowo osoby, które decydują się na uczestnictwo w tego typu programach, są bardziej narażone na kradzież tożsamości.

Jak działa oszustwo?

Jeżeli konsument kupuje jeden prezent dla nieznajomego, otrzyma w zamian 36 prezentów. W teorii taka wymiana prezentów jest logiczna: sześciu znajomych zaprasza do „zabawy” sześciu innych. Następnie wszyscy wysyłają prezenty do uczestnika nr 1 i usuwa się go z listy. Cały proces powtarzany jest z uczestnikiem nr 2, a potem 3, 4 itd. Zainicjowanie takiej wymiany wiąże się oczywiście z ujawnieniem poufnych informacji o sobie, takich jak nazwisko i adres.

Jeśli otrzymasz zaproszenie do prezentowej zabawy tradycyjną lub elektroniczną pocztą lub w mediach społecznościowych i jeżeli jest w nim mowa o pieniądzach lub prezentach, po prostu je zignoruj. Jeśli zobaczysz takie zaproszenie na Facebooku, zgłoś to administratorom Facebooka naciskając trzy kropki w prawym górnym rogu strony. Zgłoś to również do BBB na stronie bbb.org/scamtracker.

U naszych sąsiadów w Wisconsin niektóre departamenty policji wydały w tym tygodniu ostrzeżenie dotyczące tego oszustwa. Więcej informacji możesz również znaleźć na stronie internetowej inspektora pocztowego.

Pamiętaj, jeżeli podejrzewasz oszustwo, koniecznie zgłoś to do www.bbb.org/scamtracker, aby ostrzec innych. Bezpłatnie przeszukuj naszą bazę danych ask.bbb.org, aby znaleźć wiarygodne przedsiębiorstwa oraz więcej cennych porad dla konsumentów. Polub nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.Pixabay.com