Patriotyczne oszustwa w Dzień Niepodległości 0 4 lipca 2019

Przypadający 4 lipca Dzień Niepodległości to tradycyjnie w Stanach Zjednoczonych pikniki, grillowanie i spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Aż trudno uwierzyć, że oszuści potrafią wykorzystać nawet nawet tę okazję – demonstrowanie patriotyzmu – do wzbogacenia się kosztem innych. W tym roku oszuści szczególnie upodobali sobie media społecznościowe, w których stwarzają i rozpowszechniają zbiórki pieniędzy na cele polityczne i wyborcze.

Święto Niepodległości, podobnie jak Dzień Pamięci (Memorial Day), inspiruje wiele osób do przekazywania pieniędzy na rzecz weteranów wojskowych czy aktywnych żołnierzy. Better Business Bureau przypomina, że istnieje wiele szanowanych organizacji charytatywnych zbierających fundusze na ten cel przez cały rok, dlatego konsumenci powinni oprzeć się pokusie wpłacania pieniędzy w odpowiedzi na e-mail z nieznanego źródła, telefon, czy wiadomość w internecie.

Sprawdzone organizacje charytatywne oferujące pomoc weteranom wojennym znajdziesz na stronie bbb.org lub Give.org. Okazując pomoc finansową, zastosuj się do następujących wskazówek zebranych przez BBB Wise Giving Alliance:

– Sprawdź wiarygodność organizacji apelujących o pomoc na stronie internetowej www.Give.org. Znajdziesz tam informacje o tym, czy dana fundacja spełnia 20 punktów wyznaczających standardy odpowiedzialności organizacji charytatywnych.

– Sprawdź na stronie internetowej organizacji, co konkretnie robi, by pomóc poszkodowanym.

– Dowiedz się, czy organizacja oferuje bezpośrednią pomoc, czy zbiera pieniądze dla innych grup. Niektóre fundacje zbierają pieniądze, które przekazywane są innym organizacjom pomocowym.

– Pamiętaj, że niematerialne zbiórki żywności i odzieży, choć kierowane dobrymi chęciami, nie zawsze są najlepszym sposobem pomocy potrzebującym. Wyjątkiem są organizacje, które mają odpowiedni personel i infrastrukturę do rozdzielenia takiej pomocy na miejscu.

– Zrozum ideę zbiórek internetowych (ang. crowdfunding). Weź pod uwagę, że strony internetowe zbierające środki na określony cel najczęściej nie weryfikują osób, które zwracają się o pomoc. Więcej informacji na temat tego typu zbiórek znajdziesz na stronie www.Give.org

Ostrożnie z fajerwerkami

Pamiętaj również, że używanie niektórych rodzajów fajerwerków jest zabronione w Illinois. Niestety nie informują o tym sprzedawcy sztucznych ogni w przygranicznych miastach w sąsiadujących stanach. Wobec osoby, która zostanie przyłapana na użyciu nielegalnych fajerwerków, przewiduje się surowe kary – do roku więzienia i grzywna w wysokości 2,5 tys. dol. Dodatkowe przepisy i kary mogą być nałożone przez władze danej miejscowości.

Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że istnieją również federalne przepisy zabraniające przewożenia fajerwerków przez granice stanów. Osobie przyłapanej na tym procederze grozi kara roku więzienia. BBB ostrzega również przed zakupem sztucznych ogni od przypadkowych sprzedawców, którzy pojawiają się i znikają z dnia na dzień.

Jeżeli zaś planujesz zakupy w internecie w związku z licznymi świątecznymi ofertami i wyprzedażami, uważaj na fałszywe kupony i podejrzane linki. Korzystaj tylko ze znanych, wiarygodnych stron internetowych, które stosują zabezpieczenia przy przyjmowaniu płatności.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

BBB pomaga konsumentom znaleźć wiarygodne firmy, marki i organizacje charytatywne godne zaufania już od ponad stu lat.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.Pexels.com