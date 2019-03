Oszuści z Facebooka nie dają się lubić 0 11 marca 2019

W dobie mediów społecznościowych oszuści często korzystają z popularnych serwisów. Zdobywają zaufanie ofiar podszywając się pod kogoś, kogo te znają. BBB Scam Tracker coraz częściej otrzymuje doniesienia o oszustach podszywających się pod akcje charytatywne, popularny i skuteczny sposób na zbieranie funduszy na portalu Facebook.

Jak wygląda takie oszustwo? Kiedy otrzymujemy wiadomość od kogoś, kto figuruje wśród naszych znajomych na Facebooku – od przyjaciela, członka rodziny lub sąsiada (weryfikujemy to oczywiście na podstawie zdjęcia, które nam się wyświetla) – otwieramy ją nie podejrzewając tych osób o nieuczciwe zamiary.

Od tego momentu możemy zostać oszukani na dwa sposoby. W jednej wersji, nasz “przyjaciel” pisze o organizacji, która rozdaje nagrody i informuje, iż kwalifikujemy się do programu. Wszystko, co musimy zrobić, to wpłacić niewielką kwotę, aby pokryć opłaty manipulacyjne i podatki. W innej wersji “przyjaciel” twierdzi, że zbiera datki na cele charytatywne i prosi o przekazanie dowolnej sumy pieniędzy.

Zwykle stajemy się podejrzliwi, gdy otrzymujemy ofertę „darmowego” prezentu za niewielką opłatą lub wpłatą pieniędzy na nieznaną akcję charytatywną. Co jednak, jeśli wiadomość zawierająca ofertę pochodzi od kogoś, kogo znamy i darzymy zaufaniem?

W obu przypadkach oszuści przejmują zdjęcie profilowe konta istniejącego w internecie i rozsyłają wiadomość o akcji do wszystkich znajomych osoby, która niczego nie podejrzewa. Organizacja charytatywna nie istnieje, wpłacone pieniądze trafiają na konta hakerów, a my daliśmy się oszukać.

Jak chronić się przed takimi oszustwami

– Uważajmy na wiadomości otrzymywane z kont społecznościowych. Możemy ufać danej osobie w rzeczywistości, ale jej konto mogło zostać zhakowane. Zdarza się, iż znajomi udostępniają wiadomości bez uprzedniego ich sprawdzenia. Zanim przekażemy datek lub udostępnimy wiadomość, przyjrzyjmy się jej bliżej.

– Zróbmy rozeznanie. Zapytajmy o nazwę organizacji charytatywnej i sprawdźmy ją. Jeśli nie możemy znaleźć strony internetowej, najprawdopodobniej fundacja jest fałszywa. Jeśli witryna internetowa istnieje, poszukajmy informacji kontaktowych (brak danych kontaktowych to przysłowiowa czerwona lampka).

– Rozwińmy całą wiadomość lub link, aby wyświetlić szczegóły. Zadawajmy pytania, aby sprawdzić, czy rzeczywiście po drugiej stronie jest ktoś, kogo znamy. Następnie dowiedzmy się, kto jest odpowiedzialny za akcję, w jakim celu i gdzie została zorganizowana, jak działa i dlaczego akurat my się do niej kwalifikujemy. Jeśli nasz “przyjaciel” nie może udzielić prostych odpowiedzi, musimy być ostrożni.

– Zgłaszajmy podejrzane działania na Facebooku. Aby chronić swoich prawdziwych przyjaciół i rodzinę przed działaniem oszustów, możemy zgłaszać ich do administratora portalu Facebook. Ryzyko podszycia się pod nasz profil zmniejszymy przez zmianę ustawień prywatności i ukrycie listy znajomych wchodząc w “Kontrolę prywatności” i klikając znak zapytania w górnym rogu strony głównej.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania informacji na temat zbierania funduszy na cele charytatywne online, prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami na stronie Give.org w zakładce „Giving Guidance & Tips”.

Jeśli stałeś się ofiarą podobnego oszustwa na Facebooku, ustrzeż innych przez poinformowanie o tym na stronie internetowej BBB.org/ScamTracker.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Anna Rosa

fot.freestocks.org/Pexels.com