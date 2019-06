Oszuści po burzy jak grzyby po deszczu 0 10 czerwca 2019

Po rekordowych deszczach, które nawiedziły region Chicago w maju, a także towarzyszących im wiatrach, gradzie, powodziach i podtopieniach, setki mieszkańców znalazło się w nagłej potrzebie dokonania pilnych napraw. Zachowaj ostrożność przy wyborze wykonawcy. Oszuści uaktywniają się zawsze po burzach, powodziach i innych wydarzeniach pogodowych, kiedy właściciele domów próbują oszacować straty.

Oszustwa związane z naprawami mogą zdarzyć się o każdej porze roku, więc zawsze uważaj na domokrążców i naciągaczy, których głównym celem jest pozbawienie cię gotówki. Osoby te używają technik nacisku, często domagają się opłaty z góry i często znikają z dnia na dzień. Gdy naciągacze raz wezmą pieniądze od zleceniodawcy, wykonają wątpliwej jakości pracę, albo nie wykonają jej wcale.

Konsumenci powinni zachować szczególną ostrożność przy zatrudnianiu fachowców do prac w domu. Co roku BBB publikuje raport dotyczący najbardziej ryzykownych oszustw. Te dotyczące napraw i remontów w domach zawsze znajdują się w pierwszej piątce. Średnia strata konsumenta z tytułu tych oszustw wynosi tysiąc dolarów.

Niezapowiadane pukanie od drzwi do drzwi to ulubiona metoda pozyskiwania ofiar przez kiepskih fachowców. Do BBB wpływa mnóstwo skarg dotyczących wątpliwych usług uszczelniania okien, systemów alarmowych, ogrodzeń, drzwi i otwieraczy garażowych. Właściciele płacą za usługi, a krótko potem muszą zmierzyć się z konsekwencjami prac marnej jakości. BBB apeluje do konsumentów, aby nigdy nie zatrudniali firmy lub wykonawcy, jeśli nie sprawdzą ich wcześniej na stronie BBB.org

Co musisz wiedzieć

Oszustwa dotyczące remontów i napraw zaczynają się zwykle od pukania do drzwi, ulotki lub reklamy. Wykonawca najczęściej oferuje niską cenę i szybki termin wykonania usługi. Często powtarzającym się motywem jest twierdzenie, że „właśnie pracuje w okolicy i zostało mu trochę materiału”.

Gdy raz wpuścisz do domu nieuczciwego fachowca, szybko znajdzie on dodatkowe problemy, które znacznie zwiększą cenę usługi. Gdy raz się sprzeciwisz, zagrozi odejściem w połowie nieukończonego projektu. Inna sytuacja: pseudofachowiec pobiera od klienta zaliczkę i… już nigdy się nie pojawia. W przypadku klęski żywiołowej oszuści często przekonują domowników do przepisania na nich wypłat z ubezpieczenia.

Jak rozpoznać oszusta

Uważaj na znaki ostrzegawcze. Nie wyrażaj zgody na pracę za gotówkę, wysokie zaliczki, umowy „na słowo” bez pisemnego kontraktu i szybkie inspekcje na miejscu. Nie poddawaj się presji natychmiastowego podjęcia decyzji. Choć nie wszyscy fachowcy pojawiający się po burzach to oszuści, to jest ich na tyle dużo, by mieć się na baczności i nie ufać tym, którzy niespodziewanie pukają do twoich drzwi.

Poproś o referencje. Jeśli możesz, poproś o referencje od byłych klientów. Kiepscy wykonawcy od razu okażą niechęć, gdy poprosisz ich o te informacje; oszuści nie chcą czekać, aż sprawdzisz ich wiarygodność.

Sprawdź opinię innych oraz ocenę firmy na stronie bbb.org

W świetle prawa Illinois wszelkie prace o wartości tysiąca dolarów lub więcej powinny być gwarantowane na piśmie. Pisemna umowa powinna obejmować cenę, wyszczególniać materiał oraz termin wykonania. Im więcej szczegółów, tym lepiej.

Poznaj przepisy. Zatrudniaj firmy, które mają odpowiednie kwalifikacje, licencje i ubezpieczenie. Upewnij się, że wykonawca zdobędzie niezbędne pozwolenia i zna zakres swojej odpowiedzialności w świetle lokalnych przepisów.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

BBB pomaga konsumentom znaleźć wiarygodne firmy, marki i organizacje charytatywne godne zaufania już od ponad stu lat.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.Pexels.com