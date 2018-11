Oferty błyskawicznego zarobku błyskawicznie pozbawią cię gotówki 0 by EM 19 listopada 2018

Chcesz zamienić pięćset dolarów w dziesięć tysięcy nic nie robiąc? Oczywiście! Kto by nie chciał? Takie marzenia o szybkim wzbogaceniu się wykorzystują często oszuści, promując w mediach społecznościowych oferty błyskawicznego pomnożenia wkładu. W ostatnim czasie BBB przyjęło dziesiątki skarg od oszukanych osób.

Jak to działa?

Na Instagramie lub Twitterze pojawia się obrazek przedstawiający plik gotówki. W podpisie pod zdjęciem użytkownik chwali się, że zamienił kilkaset dolarów w tysiące. Podpowiada, że jeżeli i ty chcesz się szybko wzbogacić, po prostu do niego napisz.

Następnie oszust prosi cię, byś przelał pieniądze lub podał mu numer PIN przedpłaconej karty debetowej. Zazwyczaj prosi o początkową „skromną” inwestycję rzędu 250-500 dolarów plus opłata. Niedawno krętacze wpadli jednak na nowy pomysł – informują cię, że twoja pierwsza inwestycja wzrosła do takich sum, że teraz musisz zapłacić podatki.

Nie daj się nabrać! Każdy dolar, który wpłacasz w ramach tej „inwestycji” – od wkładu początkowego do rzekomych podatków – wędruje wprost do kieszeni oszusta. To pieniądze, których już nigdy nie zobaczysz.

Jak uniknąć oszustw?

Zachowaj zdrowy rozsądek. Każdy, kto twierdzi, że może zamienić małą inwestycję w stosy gotówki w krótkim czasie – to oszust.

Sprawdź w internecie. Zanim napiszesz wiadomość do inwestora, który może być oszustem, wrzuć jego nazwę użytkownika lub numer telefonu w wyszukiwarkę internetową. Jeżeli to oszust, najprawdopodobniej inne ofiary już złożyły na niego skargę gdzieś w internecie.

Nie udostępniaj PIN-ów oraz numerów karty debetowej. Żadna szanująca cię firma czy instytucja nigdy nie poprosi cię o te dane.

Uwaga na przedpłacone karty debetowe. Przedpłacone karty debetowe oraz karty podarunkowe powinny być traktowane jak gotówka. Jeśli raz zdradzisz informacje o koncie, nigdy nie odzyskasz pieniędzy.

Więcej informacji o najnowszych technikach oszustów dotyczących pomnażania inwestycji znajdziesz na BBB.org/InvestmentScam

Więcej informacji na temat innych oszustw znajdziesz na bbb.org pod hasłem Scam Tips. Jeżeli padłeś ofiarą oszustwa, pomóż innym go uniknąć przez złożenie skargi do naszej specjalnej jednostki, BBB Scam Tracker.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.Pixabay.com