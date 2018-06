Nie zaprzyjaźniaj się z oszustami na Facebooku 0 by EM 11 czerwca 2018

Jeżeli jesteś użytkownikiem Facebooka, uważaj na oszustwa rozprzestrzeniane za pośrednictwem jego komunikatora internetowego Messenger. W ostatnim czasie do specjalnej jednostki BBB Scam Tracker wpłynęły dziesiątki skarg dotyczących oszustów używających Messengera do oferowania fałszywych grantów.

Jak działa to oszustwo?

Otrzymujesz dobrze ci znaną wiadomość za pośrednictwem Messengera. Wszystko wygląda tak, jakby pochodziła ona od znajomego lub krewnego. Jest to możliwe, ponieważ oszustom albo udaje się włamać do czyjegoś konta, albo stworzyć nowy profil wyglądający identycznie do profilu kogoś z grona twoich facebookowych znajomych. Robią to poprzez wykradanie zdjęć i informacji osobistych. Oszuści liczą na to, że zwrócisz uwagę na wiadomość, jeśli pochodzić będzie od kogoś, kogo znasz.

Oszust – pozujący jako znajomy lub członek rodziny – wysyła ci wiadomość, z której dowiadujesz się, że kwalifikujesz się na atrakcyjny grant rządowy lub pochodzący z innej organizacji. Pułapka polega na tym, że aby otrzymać wielkie pieniądze, musisz uiścić opłatę manipulacyjną lub zapłacić za doręczenie.

W innej wersji tego oszustwa zamiast pieniędzy proszony jesteś o ujawnienie poufnych informacji osobistych poprzez wypełnienie aplikacji, w której znajdują się pytania o twój adres czy numer Social Security.

Po czym je poznać?

Zapoznaj się z gustami swoich facebookowych znajomych. Przyjaciel lub krewny w rzeczywistości może mieć nieskazitelny osąd, jednak jego podejrzane posty, komentarze czy wiadomości w komunikatorach mogą pochodzić z fałszywego lub zhakowanego konta.

Zgłaszaj podejrzane wiadomości, fałszywe profile i spam bezpośrednio administratorom Facebooka.

Więcej informacji na temat oszustw dotyczących grantów rządowych znajdziesz na stronie bbb.org/grantscam. Facebook ma specjalną sekcję, skąd dowiesz się więcej o tym, jak zabezpieczyć swój profil.

Bezpłatnie przeszukuj naszą bazę firm i oceny konsumentów pod adresem bbb.org

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

BBB pomaga konsumentom znaleźć wiarygodne firmy, marki i organizacje charytatywne godne zaufania już od ponad stu lat. Więcej ważnych informacji dla konsumenta można znaleźć bezpłatnie pod adresem www.ask.bbb.org.

Polub nas na Facebooku, Twitterze, Instagramie i LinkedInie.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

fot.Pixabay.com/BBB