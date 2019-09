Nie wpadnij w pułapkę spadających cen podróży 0 9 września 2019

Tuż po weekendzie amerykańskiego święta pracy (Labor Day) zwykle ceny biletów samolotowych spadają, co bystrym konsumentom pozwala na skorzystanie z naprawdę świetnych okazji.

To również czas, kiedy swoją działalność zwiększają oszuści. Objawia się ona zalewem emaili i wyskakujących na ekranie komputera reklam mających na celu zwabienie konsumenta do fałszywych ofert turystycznych.

BBB radzi konsumentom, aby zawsze zachować czujność planując wakacyjne wojaże. Wiarygodne agencje podróży znaleźć można na stronie bbb.org

Oszuści śledzą wiadomości i trendy podróżnicze, i nie przepuszczą żadnej okazji. Gdy tylko w wiadomościach pojawia się doniesienie dotyczące obniżki cen biletów, ci natychmiast wyskakują z falą e-mailów i oszukańczych reklam. Aby zwabić konsumentów, używają także innych chwytów, w tym profesjonalnie wyglądających stron internetowych.

Oszuści często podszywają się pod agentów podróży i przedstawicieli linii lotniczych. Na początku tego roku BBB wydało ostrzeżenie dotyczące grupy posługującej się nazwą firmy Expedia, by wykorzystać nic nie podejrzewających klientów. Niektórzy konsumenci stracili nawet do do 3700 dolarów. Expedia to poważana firma i współpracowała z BBB w celu namierzenia oszustów. Przypomina ona swoim klientom, aby zamiast otwierania reklam, nawet jeśli widnieje tam logo czy nazwa firmy, udać się bezpośrednio na ich oficjalną stronę internetową.

Planując najbliższe podróże zastosuj się do następujących wskazówek zebranych przez BBB:

– Wiarygodne firmy podróżnicze, wraz z opiniami użytkowników i ocenami wystawionymi przez konsumentów, można znaleźć na stronie BBB.org

– Wiarygodne firmy zajmujące się branżą turystyczną nigdy nie żądają kart podarunkowych lub przelewu na konto jako form płatności. Konsumenci nigdy nie powinni płacić, aby otrzymać jakikolwiek zwrot pieniędzy.

– Korzystanie z internetowej wyszukiwarki nie zawsze gwarantuje, że w rezultatach podana zostanie prawidłowa nazwa firmy i numer telefonu. Zawsze udaj się bezpośrednio na oficjalną stronę internetową danej firmy, żeby znaleźć informacje kontaktowe firmy. Duże firmy często mają zakładkę z hasłem „Kontakt” lub numer gorącej linii obsługi klienta na swojej stronie internetowej w widocznym miejscu.

– Chroń swoje poufne dane osobiste. Nigdy nie wydawaj nikomu swojego numeru Social Security ani numeru kont bankowych. Traktuj swój adres e-mailowy tak jak adres fizyczny i podawaj go tylko zaufanym osobom.

– Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

BBB pomaga konsumentom znaleźć wiarygodne firmy, marki i organizacje charytatywne godne zaufania już od ponad stu lat.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.Pexels.com