Nie daj się nabrać na fałszywy numer przesyłki

Robiąc przedświąteczne zakupy w internecie, upewnij się, że korzystasz tylko z prawdziwych, sprawdzonych stron internetowych. W ostatnim czasie pomysłowi oszuści podsuwają konsumentom fałszywe numery trackingowe, aby przekonać ich, że przesyłka z zamówionym towarem jest w drodze. W rzeczywistości paczka nigdy do ciebie nie dotrze, bo towar nigdy nie został i nie zostanie wysłany.

Jak to działa?

Surfujesz po internecie w poszukiwaniu atrakcyjnych ofert. Znalazłeś mniej znaną stronę z niesamowitymi cenami, w wielu przypadkach nawet o 50 proc. niższymi od tych widniejących na innych, znanych stronach. Zarówno strona internetowa, jak i sam produkt wyglądają wiarygodnie, więc postanawiasz zaryzykować. Kupujesz towar. Na pierwszy rzut oka wszystko idzie dobrze, płacisz i otrzymujesz e-mail potwierdzający zamówienie i zawierający numer trackingowy UPS, FedEx lub innej firmy wysyłkowej.

Co dalej? To zależy od rodzaju przekrętu. W niektórych jego wersjach dostarczony ci numer przesyłki jest zupełnie fałszywy. W innych numer jest prawdziwy i początkowo działa – umożliwia śledzenie paczki, lecz tylko do chwili, gdy zostaje ona dostarczona… gdzieś indziej. W obu przypadkach rezultat jest podobny. Udostępnienie konsumentowi fałszywego numeru trackingowego pozwala winą za zagubioną paczkę obarczyć serwis wysyłkowy.

Może się również zdarzyć, że otrzymasz zawiadomienie o przesyłce, nawet jeśli nic nie kupiłeś na danej stronie internetowej. W wiadomości czytasz, że nadawca ma trudności z doręczeniem ci paczki z prezentem. E-mail zawiera link, w którym proszony jesteś o informacje osobiste lub który ściągnie na twój komputer złośliwe oprogramowanie. Oszustwo to wyjątkowo daje się we znaki w okresie świątecznym, gdy ludzie wysyłają dużo paczek. Złodzieje liczą na to, że przed świętami jesteśmy tak zajęci i rozkojarzeni, że klikniemy na linki bez namysłu.

Jak się chronić?

Zanim dokonasz zakupu w internecie ,upewnij się, że na stronie są wiarygodne informacje kontaktowe, numer telefonu, który działa i prawdziwy adres, pod który będziesz mógł skontaktować się w razie problemów.

Nie otwieraj linków w niezamawianych wiadomościach. Uważnie przyjrzyj się wiadomości i upewnij się, czy faktycznie zamawiałeś towary z danej strony. Zamiast otwierać link w wiadomości, udaj się bezpośrednio na stronę firmy wysyłkowej i wprowadź ręcznie numer trackingowy, aby upewnić się, że jest on prawdziwy.

Jeżeli cena wydaje się zbyt piękna, by była prawdziwa, prawdopodobnie coś jest nie tak. Ostrożnie z produktami, które sprzedawane są znacznie taniej niż gdziekolwiek indziej.

Sprawdź wskazówki dotyczące zakupów internetowych na stronie BBB. Często taktyki oszustów powtarzają się w różnych rodzajach przekrętów. Więcej na ten temat przeczytasz na stronie BBB.org/ShoppingOnline.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa przesyłek oferują strony internetowe FedEx i UPS. Więcej na ten temat na stronie BBB.org/ScamTips.

Jeżeli padłeś ofiarą oszustwa, pomóż innym uniknąć go poprzez złożenie skargi do naszej specjalnej jednostki, BBB Scam Tracker.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.pxhere.com