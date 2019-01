Największe oszustwa 2018 roku 0 21 stycznia 2019

Oszustwa związane z zakupami internetowymi wzrosły w minionym roku do tego stopnia, że na liście największych oszustw 2018 roku sporządzonej przez Better Business Bureau wyparły oszustwa dotyczące wyłudzania danych na 9. pozycję. Stale rosnąca liczba fałszywych stron internetowych, kuszących konsumentów niskimi cenami oraz ofertami zbyt pięknymi by były prawdziwe sprawiła, że oszustwa związane z zakupami internetowymi wysunęły się na prowadzenie. Nowością na liście są oszustwa związane z użytecznościami publicznymi (6. miejsce). W naszym regionie dziesięć najczęstszych oszustw 2018 roku kosztowało konsumentów łącznie pół miliona dolarów.

Według ekspertów co miesiąc powstaje 1,4 mln fałszywych stron internetowych. Niektóre z nich przestępcy zmieniają co parę godzin, aby uniknąć wykrycia. Co roku BBB wydaje ostrzeżenia przed największymi oszustami w branży zakupów internetowych, spośród których większość dotyczy przyjmowania pieniędzy od konsumentów bez wysyłania im zamówionego towaru.

W 2017 roku oszustwa dotyczące sprzedaży internetowej zostały uznane za najbardziej ryzykowną formę oszustwa konsumenckiego pod względem występowania (jakie jest prawdopodobieństwo, że spotkasz się z oszustwem), podatności (jeżeli już spotkasz się z oszustwem, jakie są szanse, że dasz się nabrać) oraz strat finansowych (jeżeli stracisz pieniądze wskutek oszustwa, jaka to będzie suma). Oszustwa spotykane są najczęściej w przypadku internetowych zakupów: zwierząt domowych, odzieży, kosmetyków, sprzętu elektronicznego oraz samochodów.

Powtarzającą się taktyką w powyższych przypadkach jest oferta bezpłatnych próbek. Aż 67 proc. oszust związanych ze sprzedażą kosmetyków i 60 proc. przekrętów dotyczących produktów dietetycznych – oferowało bezpłatne próbki. Niedawno skłoniło to BBB do rozpoczęcia badania mającego na celu bliższą analizę pułapek bezpłatnych próbek.

Oszustwa dotyczące zakupów internetowych są wyjątkowo krzywdzące zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorstw, ponieważ otwierają one drzwi dla innych oszustw – dotyczących wyłudzania danych czy złośliwego oprogramowania, które stale trafiają na listy najczęstszych oszustw BBB.

A oto lista największych oszustw 2018 roku:

1. Oszustwa dotyczące zakupów internetowych – fałszywe strony internetowe (lokalne ofiary straciły łącznie ponad 70 tys. dol., choć zdaniem ekspertów tylko 10 proc. ofiar zgłasza oszustwa)

2. Oszustwa dotyczące zatrudnienia – fałszywe oferty pracy

3. Oszustwa dotyczące ściągania długów – faktury, telefony i emaile dotyczące nieistniejących długów

4. Oszustwa dotyczące pomocy technicznej – telefony, SMS-y lub emaile od fałszywych pracowników działu IT

5. Oszustwa dotyczące podatków – telefony lub e-maile od fałszywych agentów IRS

6. Oszustwa dotyczące przedsiębiorstw użyteczności publicznej – fałszywe telefony lub emaile grożące odłączeniem użyteczności w razie niezapłacenia żądanej sumy

7. Fałszywe czeki i przekazy pieniężne – wysyłane przez oszustów z instrukcją odesłania „nadwyżki”

8. Podrabiane produkty – najczęściej związane z fałszywymi stronami internetowymi – konsumenci otrzymują tanie, podrobione produkty warte frakcji prawdziwego towaru

9. Wyłudzanie informacji (ang. phishing) – seria fałszywych emailów z żądaniem pieniędzy lub poufnych informacji osobistych

10. Pożyczki z przedpłatą – obietnica pożyczki po wniesieniu opłaty

Cenne wskazówki na temat tego, jak uniknąć oszustw, znajdziesz na stronie bbb.org/avoid scams.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą nieuczciwych praktyk lub je podejrzewasz, skontaktuj się z odpowiednimi władzami, a także z jednostką BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

