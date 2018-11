Najczęstsze oszustwa przy rejestracji do Medicare

Według centrum ds. usług Medicare & Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services), ponad 59 mln Amerykanów otrzymuje świadczenia Medicare. Ponieważ liczba ta jest tak wysoka, przyciąga również sporą ilość oszustów i fałszywych agentów Medicare. Jeśli pobierasz świadczenia Medicare, strzeż się oszustów, którzy chcą skraść twoją tożsamość i przywileje.

Niechciane telefony oferujące produkty ortopedyczne

Uważaj na niechciane telefony od oszustów oferujących produkty ortopedyczne – gorsety, stabilizatory, usztywniacze itp. na koszt Medicare. Jeśli Medicare lub inna agencja rządowa kontaktuje się z tobą, oznacza to, że ma już twoje dane i adres. Telefony z zapytaniem, czy odczuwasz ból i czy nie chciałbyś jakiegoś aparatu ortopedycznego kierowane są najprawdopodobniej do tysięcy seniorów i pod tysiące numerów telefonów. Zapamiętaj:

– Medicare nie dzwoni do konsumentów z ofertami produktów lub usług. Jeśli ktoś dzwoni do ciebie, twierdząc, że reprezentuje Medicare, a nie prosiłeś Medicare o kontakt – po prostu odłóż słuchawkę.

– Jeśli lekarz nie przepisał ci aparatu ortopedycznego, twoje ubezpieczenie prawdopodobnie nie pokryje kosztów. Znane są przypadki seniorów, którym oferowano produkty ortopedyczne, podczas gdy lekarz odradził im korzystanie z tego typu sprzętów. – Nie przyjmuj przedmiotów, których nie zamawiałeś. Odmów przyjęcia przesyłki lub odeślij ją do nadawcy. Zapisz nazwisko nadawcy oraz datę zwrotu przedmiotów.

– Jeśli nie masz pewności, czy połączenie telefoniczne lub oferta pochodzi z Medicare, lub podałeś swoje dane osobowe wątpliwemu agentowi, zgłoś to pod numer 1-800-MEDICARE (633-4227).

Telefony z prośbą o potwierdzenie numeru Medicare

Ktoś kontaktuje się z tobą, twierdząc, że jest z Medicare. Grozi, że twoje świadczenia mogą być odcięte. Aby kontynuować otrzymywanie ich, musisz potwierdzić swój numer Medicare. To oszustwo! Medicare zazwyczaj nie dzwoni do konsumenta bez wcześniejszych, pisemnych prób kontaktu. A jeżeli już rzeczywiście dzwoni, to z pewnością ma już twój numer ubezpieczenia i dane osobowe. A zatem uspokój się, twoje świadczenia nie wygasają i nie ma powodu, aby przekazywać informacje finansowe każdemu, kto twierdzi, że jest z Medicare.

Zaproszenia od fałszywego przedstawiciela Medicare lub agencji rządowej

Zapamiętaj, agencje rządowe nigdy nie zadzwonią do ciebie w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego, numeru ubezpieczenia społecznego (Social Security) ani informacji bankowych. Jeśli pojawi się problem lub pytanie, najpierw otrzymasz pismo drogą pocztową.

Każdy, kto próbuje sprzedać ci ubezpieczenie zdrowotne Medicare, twierdząc, że jest oficjalnym agentem Medicare, to oszust. Medicare nie ma swoich przedstawicieli handlowych. Jeżeli agent ubezpieczeniowy twierdzi, że powinieneś “działać natychmiast”, aby „uniknąć utraty dostępu do twoich lekarzy w ramach Medicare” – to oszustwo. Dlaczego należy uważać? Jeśli masz już plan, a oszust przekona cię do jego zmiany, możesz nie być w stanie wrócić do poprzedniego planu.

Wszyscy agenci ubezpieczeniowi sprzedający plany Medicare muszą posiadać odpowiednią licencję. Według Mediocritas licencjonowany agent ubezpieczeniowy nie może:

– odwiedzić cię w domu bez umówienia,

– telefonować do ciebie bez uprzedniej formy kontaktu,

– zostawiać ulotek lub wizytówek przy drzwiach lub w samochodzie,

– naciskać, abyś zmienił plan zdrowotny,

– oferować prezent lub przedmiot promocyjny o wartości przekraczającej 15 dol.

Więcej informacji dotyczących reguł sprzedaży planów Medicare przez licencjonowanych agentów znajdziesz na stronie medicare.com

Jeśli chcesz zgłosić oszustwo, zgłoś się do BBB Scam Tracker. Aby znaleźć godne zaufania firmy, odwiedź bbb.org.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.123RF