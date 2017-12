Milenialsi lubią pomagać, ale mądrze

Wspieranie działań charytatywnych i pomaganie potrzebującym to od zawsze część świątecznej tradycji. Organizacja The Wise Giving Alliance, będąca partnerem BBB, przeprowadziła niedawno ogólnokrajową ankietę, odzwierciedlającą działania charytatywne różnych pokoleń. Różnice tę będą również widoczne w nadchodzącym sezonie świątecznym.

W internetowej ankiecie wzięło udział 1004 amerykańskich rodziców. Wyniki jasno wykazały, że milenialsi pełnią kluczową rolę w zmianie nawyków związanych z akcjami charytatywnymi – na lepsze. Ta właśnie grupa darczyńców domaga się od organizacji większej transparentności, przeprowadza własny research, a jednocześnie cenne lekcje mądrego pomagania przekazuje swoim dzieciom.

Aż połowa rodziców z pokolenia milenialsów każdorazowo sprawdza organizację charytatywną, zanim złoży datek. Spośród pokolenia powojennego wyżu demograficznego (ang. Baby Boomers) oraz pokolenia X (urodzonego w drugiej połowie XX wieku) praktykę tę stosuje tylko 37 proc. darczyńców, zaś pośród przedstawicieli cichego pokolenia (osoby, które były dziećmi lub nastolatkami w czasie wojny) – zaledwie 29 proc.

Ankieta ujawniła, że 61 proc. milenijnych rodziców rozmawia ze swoimi dziećmi na temat działalności charytatywnej, jednocześnie zapoznając je z różnymi opcjami pomagania. Milenialsi byli też bardziej skłonni rozmawiać z małymi dziećmi o udzielaniu pomocy w przypadku kataklizmów, ochronie zwierząt oraz środowiska, a także potrzebach zdrowotnych innych ludzi.

Pośród innych wyników ankiety:

– 49 proc. rozmów, które milenialsi przeprowadzają ze swoimi dziećmi, ma swój początek w mediach społecznościowych.

– 60 procent milenijnych rodziców – więcej niż jakakolwiek inna grupa – wsparło wysiłki organizacji pomocowych po huraganach Harvey, Irma i Maria.

– 79 procent milenialsów weryfikowało w tym roku akcje charytatywne dotyczące pomocy po huraganach przed złożeniem datków – więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa.

– Mieszkańcy Midwestu (67 proc.) byli bardziej skłonni do rozmów ze swoimi dziećmi na temat działań charytatywnych niż mieszkańcy południa i północnego wschodu Stanów Zjednoczonych (62 proc.) oraz zachodnich Stanów Zjednoczonych (38 proc.).

– Ojcowie byli bardziej skłonni (66 proc.) do rozmów z dzieckiem o działalności charytatywnej niż matki (58 proc.).

– Panowie byli również bardziej skłonni niż panie do każdorazowego sprawdzania zbiórki charytatywnej przed wpłaceniem na nią pieniędzy.

Zanim złożysz świąteczny datek w ręce ulubionej organizacji charytatywnej, zastosuj się do następujących wskazówek zebranych przez BBB:

– Dowiedz się, jaka jest dokładna nazwa organizacji charytatywnej. Przy tak wielu organizacjach łatwo je pomylić. Przykładowo, tysiące stowarzyszeń ma w swojej nazwie słowo „cancer”, lecz jedna z drugą nie mają ze sobą nic wspólnego.

– Powstrzymaj się przed presją złożenia datku natychmiastowo – z takimi naciskami możesz spotkać się zarówno ze strony telemarketera, jak i osób pukających do twoich drzwi.

– Zachowaj ostrożność wobec wzruszających, chwytających za serce błagalnych apeli. Największe znaczenie ma fakt, czy i jak dana organizacja pomaga potrzebującym.

– Domagaj się szczegółów. Jeżeli dana organizacja twierdzi na przykład, że pomaga bezdomnym, zapytaj, gdzie i jak pracuje.

– Sprawdź podstawowe informacje – misję danej organizacji oraz jej rozliczenia finansowe – na stronie internetowej. Jeżeli nie możesz tam znaleźć tych wiadomości, sprawdź raport o danym stowarzyszeniu na stronie www.give.org

– Informacje o organizacji charytatywnej znajdziesz również na szczeblu stanowym. W wielu stanach stowarzyszenia i fundacje muszą zarejestrować się – najczęściej w biurze prokurator generalnego – zanim rozpoczną zbieranie funduszy. Informacji szukaj na stronie www.nasconet.org w zakładce dokumenty.

– Nie zakładaj, że każda organizacja prowadząca zbiórkę jest zwolniona z opodatkowania. Status podatkowy danej organizacji można łatwo sprawdzić na stronie www.irs.gov/app/eos

– Sprawdź ocenę stowarzyszenia charytatywnego na stronie bbb.org

– Zgłaszaj wszelkie próby oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą oszustwa lub podejrzewasz nieuczciwą działalność, zgłoś to odpowiednim władzom, lecz również do naszej specjalnej jednostki Scam Tracker, aby ostrzec innych.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

fot.123RF Stock Photos