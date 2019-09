Liście spadają, a konsumenci wpadają… w pułapkę jesiennych oszustw 0 22 września 2019

Nadejście jesieni dla właścicieli domów oznacza rozpoczęcie przygotowań do zimy, w tym różne remonty i naprawy wokół domu. Oszustwa związane z pracami remontowymi niezmiennie znajdują się na liście pięciu skarg najczęściej zgłaszanych do BBB, są również wśród najbardziej ryzykownych oszustw na tej liście. BBB przypomina i jednocześnie ostrzega konsumentów, aby ostrożnie dobierać wykonawców, a tym samym uniknąć kiepskich usług i ryzyka utraty pieniędzy.

Oprócz powtarzających się skarg na fałszywych pracowników użyteczności publicznych i pseudofachowców pukających do drzwi, do naszej specjalnej jednostki BBB Scam Tracker wpływają także skargi od konsumentów, którzy do wykonania różnorakich usług zatrudniali prawdziwe, legalne firmy. BBB przypomina właścicielom domów o konieczności sprawdzenia zleceniobiorcy przed jego zatrudnieniem oraz przestrzega przed podobnymi praktykami stosowanymi przez oszustów o tej porze roku.

Jesienią do najczęściej oferowanych usług wokół domu należą: prace związane z dachem i kominem, czyszczenie rynien, sprawdzanie pieca i jego wydajności przed zimą oraz czyszczenie przewodów grzewczo-chłodzących.

Do powtarzających się elementów oszustw należą:

niezapowiedziane wizyty w drzwiach domu

szybkie wskazanie problemu wymagającego naprawy bez dokonania inspekcji

oferta szybkiej naprawy z użyciem materiałów, które „pozostały po ukończeniu ostatniego projektu”

wyjątkowo niskie ceny usług

zaznaczenie, że jako formę płatności usługodawca akceptuje tylko gotówkę lub czek

obietnica bezwarunkowej gwarancji

presja natychmiastowego rozpoczęcia pracy

żądanie całej zapłaty z góry

Aby wybrać uczciwego wykonawcę, zastosuj się do następujących wskazówek zebranych przez BBB:

Postaraj się o co najmniej trzy wyceny na dany projekt od potencjalnych wykonawców. Upewnij się, że obejmują one te same prace, materiały i czas potrzebne do ukończenia projektu. Przedyskutuj wyceny z każdym potencjalnym wykonawcą i zapytaj o różnice w cenach. Pamiętaj, by nie podejmować decyzji w oparciu o najniższą wycenę. Różnice w kosztorysach mogą wynikać z jakości materiałów, doświadczenia i rzemiosła wykonawcy.

Nie poddawaj się presji podjęcia natychmiastowej decyzji. Nie daj się nabrać na „przekonujące” historie i atrakcyjne ceny. Szanujący się wykonawcy dadzą ci czas na przemyślenie oferty i porównanie jej z innymi.

Poproś o wizytówkę i inne materiały firmowe. Upewnij się, że masz numer telefonu i adres firmy. Informacje te nie są co prawda gwarancją legalności firmy, lecz nieposiadanie ich jest chorągiewką ostrzegawczą – możesz mieć do czynienia z jednorazowym „fachowcem”.

Zapytaj o ubezpieczenie. Czy firma ma ubezpieczenie od wypadków przy pracy (Worker’s Compensation), ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia mienia lub ubezpieczenie od odpowiedzialności? Zweryfikuj polisę wykonawcy bezpośrednio u ubezpieczyciela.

Sprawdź referencje. BBB zaleca, by poprosić wykonawcę o lokalne referencje, a następnie skontaktować się z właścicielami domów w okolicy i zapytać, czy byli zadowoleni z usług.

Poproś o potwierdzenie płatności i tzw. lien waiver po ukończeniu prac.

Zdobądź wszystko na piśmie. Upewnij się, że dysponujesz szczegółowym opisem zlecanych usług, materiałów i szacowanymi terminami rozpoczęcia i ukończenia prac.

Uważaj na wykonawców, którzy domagają się zapłaty w całości jeszcze przed rozpoczęciem prac oraz tych, którzy akceptują tylko gotówkę. W niektórych przypadkach wykonawca może domagać się zaliczki przed rozpoczęciem prac – np. na zakup materiału, jednak większość płatności powinna być uiszczana po zakończeniu prac. Gotówka nie pozostawia śladu, dlatego zawsze wybieraj płatność kartą kredytową, czekiem lub inną metodą, którą da się wyśledzić.

Pamiętaj, jeżeli podejrzewasz oszustwo, koniecznie zgłoś to do www.bbb.org/scamtracker, aby ostrzec innych. Bezpłatnie przeszukuj naszą bazę danych ask.bbb.org, aby znaleźć wiarygodne przedsiębiorstwa oraz więcej cennych porad dla konsumentów. Polub nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.Pixabay.com