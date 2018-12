Kupno świątecznych zabawek w internecie to nie zabawa 0 by EM 23 grudnia 2018

Co roku w okresie świąt na rynku pojawia się ta jedna zabawka, którą każde dziecko „musi mieć”. Zazwyczaj szybko znika ze sklepowych półek, a zatroskani rodzice oraz elfy muszą dwoić się i troić, aby ją znaleźć. A gdy to już się uda, okazuje się, że cena przekracza granice zdrowego rozsądku. W tym roku hitem świąt są laleczki i zabawki L.O.L. Surprise!. Popularność zabawek wykorzystują oszuści, których celem jest ogołocić rodziców z gotówki.

Na czym polega oszustwo

Po bezskutecznych poszukiwaniach zabawek L.O.L. Surprise! w sklepach postanawiasz spróbować szczęścia w internecie. Jakimś cudem znajdujesz stronę, która ma zabawkę na stanie. Witryna wygląda wiarygodnie i są na niej oryginalne zdjęcia zabawki. Co więcej, oferuje nawet zniżkę w ramach oferty typu „last minute” lub wyprzedaży, która właśnie się kończy.

Niestety, większość tych ofert jest fałszywych. Ludzie zamawiają w internecie zabawki, które nigdy do nich nie docierają. Gdy zdesperowani konsumenci próbują skontaktować się ze sprzedawcą, okazuje się, że na stronie internetowej nie ma informacji kontaktowych do firmy lub… właśnie zniknęły.

Specjalna jednostka ds. oszustw BBB Scam Tracker zaobserwowała niedawno wzrost liczby skarg dotyczących L.O.L. Surprise! Konsumenci skarżą się, że zapłacili za produkt, lecz nigdy go nie otrzymali. Jeden z nich napisał: „Zamówiłem LOL Bigger Surprise w internecie, zapłaciłem również w sieci. Otrzymałem e-mail, w którym nie było numeru trackingowego przesyłki. Postanowiłem zadzwonić, ale nie było numeru. Chciałem odpowiedzieć na adres e-mailowy, z którego przyszedł paragon, lecz otrzymałem wiadomość zwrotną, że e-mail nie może być dostarczony. Teraz cała strona, gdzie dokonałem zakupu, zniknęła z internetu!”

Jak uniknąć oszustw przy kupnie zabawek

Kupuj zabawki tylko w poważanych sklepach i na renomowanych stronach internetowych. Najlepszym sposobem na uniknięcie oszustwa jest zakup towarów bezpośrednio u sprzedawcy, którego znasz i ufasz.

Nie daj się nabrać na superniskie ceny. Ceny zbyt piękne, by były prawdziwe to w przypadku wielu produktów czerwona chorągiewka ostrzegawcza. Unikaj kupna u sprzedawcy, którego nie znasz, tylko dlatego, że oferuje on wyjątkowo niską cenę. Najprawdopodobniej oferta jest fałszywa.

Zanim kupisz, doinformuj się. Jeżeli firma wydaje się wiarygodna, ale nie miałeś z nią wcześniej do czynienia, zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza udzielając informacji osobistych. Zanim udostępnisz jej swoje dane, w tym numer karty kredytowej, upewnij się, że firma ma czynny numer telefonu ds. obsługi klienta.

Więcej na temat oszustw

Więcej cennych wskazówek dotyczących zakupów w internecie znajdziesz na stronie BBB.org/ShoppingOnline Dowiedz się, jak uniknąć oszustw w sezonie świątecznym odwiedzając BBB.org/Holiday-Tips.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa i ich próby, aby ostrzec innych.

Podejrzane reklamy można również zgłaszać na stronie BBB.org/ad-truth

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.pxhere.com