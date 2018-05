Gotówka za paski do glukometru? Nie tak szybko 0 by EM 28 maja 2018

BBB ostrzega konsumentów przed internetowymi firmami, które oferują program skupu pasków testowych do glukometrów. Przeprowadzone przez BBB śledztwo wykazało, że ponad 200 konsumentów w całym kraju nie otrzymało płatności od pewnej chicagowskiej firmy.

Jedną z firm, która zebrała najgorsze notowania w tej dziedzinie jest Surplus Diabetic Supplies, LLC z siedzibą przy 3240 N. California Ave. w Chicago. W internecie firma ta działa pod nazwą Cashnowoffer.com. W skali ocen od A+ do F zyskała sobie niechlubne „F”. Na firmę wpłynęło do BBB już 246 skarg pochodzących z 41 stanów, a także 71 negatywnych opinii i tylko jedna pozytywna.

Połowa tych skarg została złożona w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Zażalenia dotyczą nieotrzymania obiecanej płatności za wysłane na adres firmy paski testowe. Firma reklamuje, że płatności dokonuje w ciągu 24 godzin. Konsumenci skarżą się również na brak kontaktu z przedstawicielami i nieodpowiadanie na zapytania.

Sara L., 41-letnia pacjentka chora na raka z miejscowości Leonard w stanie Teksas, pisze: „28 stycznia 2018 r. wysłałam do firmy Cashnowoffer paski testowe – 15 pudełek pasków do glukometru firmy Bayer Contour oraz dwa opakowania pasków One Touch o łącznej wartości 180 dol. Użyłam materiałów pakunkowych, które otrzymałam od firmy. Do tej pory nie otrzymałam płatności i zaczynam się niepokoić. Próbowałam dzwonić, wysyłać e-maile – bez odpowiedzi. Zauważyłam również, że firma ma dwa różne bezpłatne numery – jeden figuruje na ulotce, drugi w internecie, przy czym żaden z nich nie działa. Czy zostałam okradziona? Z tego co pamiętam, pieniądze miałam otrzymać do dwóch dni po otrzymaniu przez nich mojej przesyłki.”

Inny konsument, James M. z Essex w stanie Missouri pisze: „Wysłałam firmie cashnowoffer.com pięć opakowań pasków o łącznej wartości 200 dol. Wybrałem płatność na moje konto PayPal. Według strony internetowej firmy, płatność miała być dokonana w ciągu 24 godzin od otrzymania mojej przesyłki. Według poczty, paczka została dostarczona 24 lutego, 2018 r. Dziś mamy już 24 marca i w dalszym ciągu nie otrzymałem obiecanych dwustu dolarów. Strona internetowa firmy jest nadal aktywna, choć numer telefonu jest odłączony. Wielokrotnie próbowałem kontaktować się z nimi, nigdy nie otrzymując żadnej odpowiedzi. Chciałbym otrzymać pieniądze, które są mi winni. Powinni też usunąć ofertę ze strony internetowej, skoro nie są w stanie spełniać składanych obietnic.”

Melisa T z Phoenix w Arizonie pisze: „Wysłałam przesyłkę 27 lutego 2018 r. Potwierdziłam na poczcie, że przesyłka została doręczona, lecz do tej pory nie otrzymałam płatności. Wielokrotnie i na różne sposoby próbowałam kontaktować się z firmą – za każdym razem bez odpowiedzi.”

Udało nam się skontaktować z obecnym właścicielem firmy, Jonathanem Avilą, w styczniu i w marcu 2018 roku. Za każdym razem powiedział nam, że zamierza „uporządkować sprawy, które pozostawił poprzedni właściciel firmy”. Jednakże do tej pory Avila nie odpowiedział na skargi, ani na oficjalną korespondencję, w tym trzy listy od BBB.

BBB będzie kontynuować próby podejmowania kontaktu z firmą, jednak konsumentom zaleca się ostrożność w korzystaniu z jej usług, w związku z powtarzającym się schematem skarg.

Według krajowego stowarzyszenia rad farmaceutycznych (National Association of Boards of Pharmacy, NABP), w niektórych stanach sprzedaż urządzeń medycznych, w tym pasków testowych, może być dokonywana jedynie przez licencjonowanych dystrybutorów. Dzieje się tak ze względu na bezpieczeństwo transportu i przechowywania tego typu urządzeń. Stąd sprzedaż pasków firmom takim jak Surplus Diabetic Supplies przez pacjentów może być nielegalna.

Jeżeli paski testowe do glukometrów nie są przechowywane w odpowiedniej temperaturze i wilgotności, mogą stracić precyzyjność pomiaru. W rezultacie pacjenci mogą dawkować sobie nieprawidłową ilość insuliny, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet śmierci.

Dodatkowo skupowanie i odsprzedawanie urządzeń medycznych, za które zapłaciły firmy ubezpieczeniowe lub agencje rządowe, jest bezprawne i może być ścigane na drodze sądowej. Więcej informacji na temat wymogów wobec dystrybutorów sprzętu medycznego udzieli lokalna rada farmaceutyczna.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

fot.pxhere.com