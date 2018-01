Dobry budżet to dobry start

Nowy rok – czy jest lepszy czas, żeby przyjrzeć się swoimi finansom? Wśród licznych postanowień warto zastanowić się, jak lepiej zarządzać pieniędzmi, na które tak ciężko pracujesz. Według przeprowadzonych ankiet, wśród najpopularniejszych noworocznych postanowień finansowych znalazły się:

– odkładanie co miesiąc więcej na oszczędności (40 proc.)

– spłacanie długów na kartach kredytowych (32 proc.)

– mniejsze wydatki (31 proc.)

– więcej oszczędzać na emeryturę (27 proc.)

– stworzenie funduszu kryzysowego (21 proc.)

18 proc. pracowników z pokolenia milenialsów – więcej niż z jakiejkolwiek innej grupy wiekowej – w nowym roku zadeklarowała spłacenie pożyczki studenckiej.

Największe pomyłki finansowe 2017 roku to, według respondentów, niewystarczające oszczędzanie (17 proc.), nagromadzenie długu na kartach kredytowych (11 proc.) oraz nowe zadłużenia (10 proc.).

Jeżeli twoim celem jest stworzenie planu, który w nowym roku wyprowadzi cię z długów, BBB ma dla ciebie cenne rady i wskazówki.

Wylicz swoje dochody. Nie da się właściwie zarządzać finansami, nie wiedząc czym się dysponuje. Oblicz swoje dochody z uwzględnieniem podatków i dowiedz się, jaką sumę przynosisz w rzeczywistości co miesiąc do domu.

Śledź swoje wydatki. I nie ważne, czy robisz to w smartfonie, na komputerze, czy w notesie – śledzenie wydatków jest kluczowe. Dzięki temu zobaczysz konkretnie, gdzie rozchodzą się twoje pieniądze.

Sklasyfikuj wydatki. Sporządź listę kategorii obejmujących potrzeby (dach nad głową, użyteczności, jedzenie, dojazdy) i zbytki (rozrywka, podróże, jedzenie w restauracjach). Jeżeli masz długi na kartach kredytowych, spłacasz pożyczkę studencką lub samochód, redukcja długu powinna być jedną z twoich najważniejszych kategorii.

Stwórz budżet. Kiedy już wiesz, gdzie rozchodzą się twoje pieniądze, czas stworzyć realistyczny budżet. Pomogą ci w tym darmowe narzędzia dostępne w internecie. Korzystając z nich, uważaj jednak na oszustów i nie ujawniaj swoich poufnych danych personalnych, jeżeli nie masz pewności co do wiarygodności danej strony.

Spłać długi. Jest na to kilka metod. Jedną z nich jest spłacenie najpierw długu z najwyższym oprocentowaniem. Inną – spłacenie w pierwszej kolejności długu z najniższym saldem, co zapewni uczucie satysfakcji. Skorzystaj z metody, która bardziej ci odpowiada. Najważniejsze, by podjąć kroki. Możesz również zadzwonić do firmy, która wydała twoją kartę kredytową i poprosić o zmniejszenie stawki procentowej. Niektórzy pożyczkodawcy zgodzą się na to, abyś nie przeniósł długu na inną kartę, oferującą lepsze warunki spłat. Zmniejszenie stawki nawet o parę procent może zaoszczędzić ci tysiące dolarów i pozwolić szybciej spłacić dług.

Płać rachunki w terminie. Najlepiej przez internet – unikniesz konieczności wypisywania czeków, kupowania znaczków itp. Płatności mogą być ustawiane z wyprzedzeniem, co wyeliminuje kary za opóźnienia i zapomniane należności.

Większe wydatki – tylko z oszczędności. Duże zakupy, wakacje, święta – mogą łatwo zrujnować budżet. Unikaj za wszelką cenę nagłych rozchodów poprzez oddzielny fundusz przeznaczony na specjalne cele i wydanie tylko kwoty, którą udało ci się zaoszczędzić. Rozważ przyłączenie się do klubu oszczędzania w lokalnym banku czy unii kredytowej.

Fundusz kryzysowy. Sytuacji kryzysowych nie da się przewidzieć. Samochody się psują, dom wymaga niespodziewanych remontów, ludzie tracą pracę i trafiają do szpitala. Eksperci finansowi radzą, by każda rodzina miała w zapasie kwotę równą 3–6 miesięcznym wydatkom na życie. Brzmi zbyt ambitnie? Zacznij od mniejszej sumy i stopniowo zwiększaj fundusz.

Oszczędzaj na emeryturę. Deklaruj składki na fundusz emerytalny, które pozwolą ci uzyskać maksymalną dopłatę od swojego pracodawcy.

Poznaj swoją punktację kredytową. Używana jest ona przed pożyczkodawców do oceny twoich możliwości otrzymania kredytu, jego wysokości i warunków. To decydujące narzędzie używane przez instytucje finansowe do oceny twojej zdolności spłaty kredytów na czas.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

