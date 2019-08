Bezpieczeństwo konsumenta w obliczu kolejnego wycieku danych 0 12 sierpnia 2019

W tym tygodniu kolejna duża instytucja finansowa ogłosiła wyciek poufnych danych klientów. Capital One ogłosił, że wyciek może dotyczyć nawet 100 mln usługobiorców w USA i 6 mln w Kanadzie. Wyciek danych na masową skalę dotknął już takie giganty, jak Marriot, Facebook, MyFitnessPal, Lord & Taylor czy Equifax.

W przypadku Capital One skradzione zostały informacje dotyczące klientów indywidualnych oraz małych biznesów – nazwiska, adresy i kody pocztowe, adresy emailowe, daty urodzin i informacje o dochodach. Dane te gromadzone były przy składaniu aplikacji o karty kredytowe w latach 2005-2017. Dodatkowo, hakerom udało się uzyskać dostęp do informacji na temat historii i zdolności kredytowej, salda, płatności i danych kontaktowych. Dodatkowo numery Social Security około 140 tys. posiadaczy kart kredytowych dostały się w ręce hakerów, podobnie jak numery kont bankowych kolejnych 80 tys. osób.

„Chociaż indywidualny klient niewiele może zrobić, by chronić się przed wyciekiem danych, w świetle potencjalnego zagrożenia, jakie taka sytuacja stwarza dla naszych finansów, jest to przestępstwo, którego powinniśmy być wszyscy świadomi” – mówi Steve Bernas, prezes i dyrektor generalny Better Business Bureau na region Chicago i północnego Illinois. „Ze względu na rosnące zagrożenie wycieku danych osobowych, wszyscy muszą uczynić bezpieczeństwo tych danych priorytetem”.

W oświadczeniu wydanym przez Capital One, firma obiecała, że „za pośrednictwem różnych kanałów powiadomi klientów dotkniętych wyciekiem danych i zapewni im bezpłatne monitorowanie ich aktywności kredytowej oraz ochronę tożsamości”.

Jeśli następujące dane osobowe zostały narażone na kradzież, BBB rekomenduje:

Numer Social Security

Jeśli instytucja finansowa, odpowiedzialna za utratę twoich danych osobowych oferuje bezpłatny monitoring zdolności i aktywności kredytowej, przyjmij go.

Zdobądź bezpłatnie swoje raporty kredytowe przez stronę www.annualcreditreport.com i sprawdź wszystkie podejrzane płatności lub konta. Co roku możesz uzyskać bezpłatny raport z każdej z trzech instytucji zajmujących się tworzeniem raportów kredytowych.

Zamroź swoją zdolność kredytową, co uniemożliwi ci otwarcie nowego konta na twoje nazwisko.

Jeśli to zrobisz, bądź gotów do podjęcia kroków podczas aplikowania o nową kartę kredytową, telefon lub inny serwis wymagający sprawdzenia historii kredytowej

jeśli nie zdecydujesz się na zamrożenie kredytu, rozważ zgłoszenie defraudacji

postaraj się wypełnić swoje zeznanie podatkowe wcześniej, zanim zrobi to złodziej twoich danych. Kradzież tożsamości podatkowej służy złodziejowi do uzyskania zwrotu podatku lub znalezienia pracy. Natychmiast reaguj na wszelkie listy wysyłane przez IRS.

Nie wierz nikomu, kto zadzwoni i powie, że z powodu niezapłaconych podatków lub długów grozi ci areszt, nawet jeśli osoba ta zweryfikuje twój numer Social Security lub powie, że dzwoni z IRS.

Numer karty kredytowej lub debetowej

Skontaktuj się z bankiem lub firmą obsługującą karty kredytowe, aby zamknąć kartę i poprosić o nową.

Regularnie przeglądaj swoje transakcje. Upewnij się, że nikt nie użył twojej karty.

Jeśli znajdziesz podejrzane transakcje i opłaty, zadzwoń do działu defraudacji i zażądaj ich anulowania.

Jeśli masz skonfigurowane automatyczne płatności, zaktualizuj je za pomocą numeru nowej karty.

Sprawdź swój raport kredytowy na stronie www.annualcreditreport.com

Informacje dotyczące konta bankowego

Skontaktuj się z bankiem, aby zamknąć konto i otworzyć nowe.

Sprawdzaj regularnie swoje transakcje, aby upewnić się, że nikt nie użył twojego konta.

Jeśli znajdziesz fałszywe opłaty lub wypłaty, zadzwoń do działu defraudacji i i zażądaj ich anulowania.

Jeśli masz skonfigurowane automatyczne płatności, zaktualizuj je za pomocą nowych informacji o koncie bankowym.

Sprawdź swój raport kredytowy na stronie www.annualcreditreport.com

Equifax

Ze względu na niedawny wyciek danych z Equifax, BBB wraz z Federalną Komisją Handlu wydały ostrzeżenie przed fałszywymi stronami rozliczeniowymi.

Oszuści zaczęli zakładać fałszywe strony internetowe, które wyglądają jak oficjalna strona roszczeń Equifax. Aby mieć pewność, że wchodzisz na oficjalną stronę internetową i nie padniesz ofiarą oszustwa, nie używaj żadnych linków załączonych do podejrzanych wiadomości e-mailowych lub znalezionych w mediach społecznościowych. Przejdź bezpośrednio do strony Equifax www.EquifaxBreachSettlement.com lub zacznij na stronie FTC: ftc.gov/Equifax. Pamiętaj też, że nigdy nie jesteś zobowiązany do opłat za złożenie wniosku o ugodę, a każdy, kto namawia cię do złożenia takiego wniosku, na pewno jest oszustem.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.JUSTIN LANE/EPA-EFE/Shutterstock