Automatyczne telefony zmorą konsumentów w sezonie podatkowym 0 15 kwietnia 2019

Liczba codziennych połączeń telefonicznych wykonywanych przez boty („bot” skrót od: robot) komputerowe, czyli tzw. robo-połączeń, osiągnęła rozmiary pandemii. Według statystyk You Mail Robo Call Index tylko w marcu w całym kraju wykonano ponad pięć miliardów połączeń. Chicago zajmuje szóste miejsce pod względem ilości połączeń wykonywanych przez boty: około 158 milionów w zeszłym miesiącu. W kwietniu może być tylko gorzej.

Better Business Bureau prognozuje, że około połowy kwietnia nastąpi gwałtowny wzrost liczby robo-połączeń pochodzących od oszustów i związanych z podatkami. Analiza skarg kierowanych do Federalnej Komisji Handlu w latach 2016-2018 pokazuje, że tygodnie poprzedzające 15 kwietnia to szczyt sezonu automatycznych połączeń telefonicznych. Nieustannie ostrzegamy podatników, że ani Administracja Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration), ani IRS nie dzwonią z żądaniem natychmiastowej zapłaty. Urzędnicy nie będą dzwonić bez uprzedniego wysłania listu pocztą, nie będą też pytać o numery kart kredytowych lub debetowych przez telefon i nie będą grozić podatnikom policją, procesami sądowymi ani deportacją.

Sezon podatkowy to pracowity czas dla oszustów, którzy chcą naciągnąć podatników i ukraść ich informacje personalne oferując nieistniejące usługi. Częścią narastającego problemu jest nowoczesna technologia, gdyż skomputeryzowane i automatyczne wybieranie numerów pozwala co miesiąc na wykonywanie miliardów robo-połączeń. Pozwala także oszustom ukryć ich prawdziwą tożsamość i lokalizację przez fałszowanie numeru telefonu – inny numer pojawia się na identyfikatorze dzwoniącego, nawet jeśli połączenie wykonane było oryginalnie z zupełnie innego. Federalna Komisja Łączności wymaga, aby wszyscy dostawcy usług telefonicznych wprowadzili systemy, które pozwolą konsumentom sprawdzić, czy dany numer telefonu jest upoważniony do wykonywania połączeń w na rzecz numeru pojawiającego się na identyfikatorze dzwoniącego. Przepisy te mają zostać wprowadzone w życie jeszcze w tym roku.

Do tego czasu, aby radzić sobie z oszustami naciągającymi na rozmowy o podatkach i numerach ubezpieczenia społecznego, BBB oferuje następujące wskazówki:

– w przypadku odebrania takiego połączenia – rozłącz się. IRS nie kontaktuje się z podatnikami telefonicznie w celu żądania zapłaty i nigdy nie poprosi o zapłatę za pomocą przelewu lub przedpłaconej karty,

– w przypadku otrzymania wiadomości e-mail – usuń ją. IRS nie wyśle ​​e-maila, podobnie jak nie zadzwoni. Wszystkie kontakty odbywają się za pośrednictwem urzędu pocztowego. Podatnicy, którzy myślą, że są winni IRS pieniądze, mogą skontaktować się z urzędem pod numerem 1-800-829-1040,

– jeśli otrzymasz list od IRS mówiący, że dwa (lub więcej) zwroty podatkowe zostały złożone w twoim imieniu, lub że twoja tożsamość została skradziona, zadzwoń pod numer podany w liście,

– jeśli wiesz lub podejrzewasz, że możesz być ofiarą kradzieży numeru identyfikacji podatkowej, ale nie otrzymałeś pisma, zadzwoń do IRS Identity Protection Specialized Unit pod numer 800-908-4490.

Należy pamiętać, że naprawianie szkód jest tak samo ważne, jak próba odzyskania straconych pieniędzy. Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, pomóż innym uniknąć go – zgłoś oszustwo do BBB Scamtracker na bbb.org/scamtracker

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Anna Rosa

fot.Lisa Fotios/Pexels.com