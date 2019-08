Alexa, połącz mnie z… oszustem 0 26 sierpnia 2019

Alexa, Siri, Google… W dzisiejszych czasach nie musimy nawet wstawać z łóżka, żeby włączyć światło, ulubioną piosenkę, czy sprawdzić pogodę za oknem. Choć powyższe udogodnienia oferowane przez inteligentne gadżety na ogół są bezpieczne dla użytkownika, zdarza się również, że dane urządzenie może niechcący naprowadzić cię na oszustów.

International Association of Better Business Bureaus, IABBB – międzynarodowa organizacja parasolowa BBB – wydała ostrzeżenie przed połączeniami telefonicznymi realizowanymi na podstawie numerów wyszukiwanych przez inteligentne urządzenia.

Dla przykładu, potrzebujesz numer firmy, więc prosisz Alexę, Siri czy inne urządzenie typu „smart” o wyszukanie go i automatyczne połączenie. Jednak według IABBB, rozmowa z reprezentantem, który odbierze takie połączenie, często schodzi na dziwne tory. Rozmówca oferuje nietypowe porady, a gdy w grę wchodzi płatność, może domagać się jej w dziwnej formie – przelewu bankowego lub przedpłaconej karty debetowej. Może nawet domagać się zdalnego dostępu do twojego komputera lub skierować cię na podejrzaną stronę internetową.

W ten sposób, według IABBB, konsumenci zupełnie nieświadomie pakują się w tarapaty. Jak to możliwe? Oszuści zakładają fałszywe numery telefonów i umieszczają je na samej górze rezultatów wyszukiwarki, często dzięki płatnym reklamom. Kiedy Siri, Alexa czy inne urządzenie wyszukuje numer w internecie, algorytm może przypadkowo wybrać numer należący do oszustów.

Jedna z ofiar, która złożyła skargę do BBB Scam Tracker, poprosiła swoje urządzenie o wyszukanie i wybranie numeru znanych linii lotniczych. Chciała tylko zmienić miejsce w samolocie podczas najbliższego lotu, lecz fałszywy agent próbował namówić ją do zapłaty 400 dol. kartami podarunkowymi w ramach „specjalnej” promocji linii lotniczych. Inny konsument poprosił Siri o telefon ws. naprawy drukarki. Siri połączyła go z oszustami specjalizującymi się w przekrętach dotyczących obsługi technicznej.

W dzisiejszych czasach na każdym kroku należy zachować ostrożność. Aby ustrzec się przed powyższymi oszustwami, zastosuj się do następujących wskazówek:

Zachowaj ostrożność przy wyszukiwaniu numerów telefonów działów obsługi. Zamiast szukania ich w internecie lub powierzaniu tego zadania inteligentnemu gadżetowi skorzystaj z informacji zamieszczonych na stronie internetowej danej firmy, na rachunku lub w e-mailu otrzymanym bezpośrednio od firmy.

Uważaj na fałszywe reklamy. Oszuści tworzą reklamy z fałszywymi numerami działu obsługi klienta. Używając wyszukiwania głosowego trudniej jest odróżnić fałszywą reklamę od prawdziwej. Skorzystaj z informacji znalezionych na oficjalnej stronie internetowej lub w oficjalnej korespondencji.

Płać kartą kredytową. Oferuje ona ochronę konsumencką, której nie dają inne formy płatności. Płatność kartą kredytową można zakwestionować. Płatność przelewem lub przedpłaconą kartą jest jak płacenie gotówką. Raz wydane w ten sposób pieniądze praktycznie nie mogą być odzyskane.

Pamiętajmy, że inteligentne urządzenia, z który korzystamy praktycznie na co dzień, niosą ze sobą pewne ryzyko. Oto pytania, które należy zadać kupując urządzenie typu smart:

Czy produkt będzie działał z innymi urządzeniami, które już mam, a także z urządzeniami innych firm?

Jaki poziom ochrony oraz aktualizacja oprogramowania są oferowane?

Czy będę w stanie nadal używać urządzenia, kiedy producent przestanie je aktualizować i obsługiwać technicznie?

Podczas początkowej instalacji poświęć czas, by zapoznać się ze wszystkimi funkcjami i możliwościami urządzenia.

Nie akceptuj ustawień fabrycznych. Włącz tylko bezpieczne funkcje i dostosowuj je do swoich potrzeb stopniowo, w miarę zaznajamiania się z urządzeniem.

Choć może to zabrzmieć archaiczne, jeśli chcesz czuć się naprawdę bezpiecznie, zawsze możesz wrócić do tradycyjnego, ręcznego wykonywania czynności!

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Joanna Marszałek

fot.Pexels.com