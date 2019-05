Seniorzy ofiarami oszustów oferujących sprzęt medyczny 0 6 maja 2019

Grupą najbardziej narażoną na oszustwa związane z usługami medycznymi, profilaktyką i ochroną zdrowia są seniorzy. Od początku roku Better Business Bureau otrzymało ponad 200 zgłoszeń od osób, które stały się celem oszustów obiecujących darmowy sprzęt medyczny.

Jak wygląda schemat działania oszustów?

Ofiara, najczęściej osoba starsza, często mająca problemy ze zdrowiem, odbiera telefon z informacją, że kwalifikuje się do otrzymania bezpłatnego ekwipunku medycznego, takiego jak gorset ortopedyczny lub orteza stawu kolanowego, w ramach ubezpieczenia Medicare.

Oszuści mogą udawać, że są przedstawicielami Medicare lub producentami sprzętu medycznego używanego przez pacjenta w domu (ang. durable medical equipment, DME). Twierdzą, że dana osoba otrzyma sprzęt bezpłatnie i nagabują tak długo, dopóki ofiara nie ustąpi i nie pozwoli na złożenie zamówienia przez gabinet lekarza. Zdarza się, że nawet w przypadku odmowy „firma” i tak wysyła gorset ortopedyczny lub ortezę. Szybko się jednak okazuje, że nic nie jest bezpłatne, a za każdy dostarczony element należy słono zapłacić. W momencie, kiedy sprzęt zostanie dostarczony do naszych drzwi, do Medicare wpływa rachunek. Osoby oszukane mają duże trudności ze zwrotem niechcianego sprzętu.

Prawo zabrania nagabywania pacjentów i namawiania ich do zakupu lub przyjęcia rzekomo bezpłatnego sprzętu medycznego w ramach Medicare, za który następnie trzeba zapłacić. Jest to traktowane jako oszustwo i podlega karze.

Jak się uchronić przed oszustwem?

– Kiedy otrzymasz takie połączenie, nie wdawaj się w konwersację, tylko rozłącz się,

– pamiętaj, że masz prawo odmówić, nawet jeśli ktoś usilnie nagabuje i próbuje tobą manipulować,

– zgłoś każdą osobę, która oferuje darmowy sprzęt, zabiegi lub usługi medyczne w zamian za numer twojego ubezpieczenia Medicare,

– bądź świadomy, że dostawcy sprzętu medycznego w ramach Medicare nie mają prawa dzwonić lub wysyłać wiadomości emailowych do klientów z ofertą sprzedaży sprzętu medycznego, chyba że dokonałeś u nich zakupu w ciągu ostatnich 15 miesięcy,

– nigdy nie podpisuj in blanco formularza od lekarzy, dostawców lub producentów sprzętu medycznego,

– zawsze dokładnie czytaj dokumenty przychodzące z Medicare (zwłaszcza część „Medicare Summary Notice” i „Explanation of Benefits”); szukaj wszelkich opłat za sprzęt, którego nie zamawiałeś lub nie chciałeś,

– chroń karty Medicare, Medicaid i Social Security; trzymaj je w bezpiecznym miejscu (nie w portfelu!) i wyciągaj je tylko wtedy, gdy idziesz do lekarza,

– każde oszustwo lub podejrzenie oszustwa zgłoś dzwoniąc na bezpłatną infolinię Medicare Fraud: 800-633-4227 (800-MEDICARE).

Więcej informacji:

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

Tłumaczyła: Anna Rosa

fot.123RF