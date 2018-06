FBI ostrzega: nowy wirus zagraża drobnym przedsiębiorcom

Właściciele niewielkich firm powinni na wszelki wypadek zresetować swoje routery – zaleca Better Business Bureau. W zeszły piątek, 25 maja, Federalne Biuro Śledcze (FBI) wydało publiczne oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego.

Zgodnie z treścią oświadczenia cyberprzestępcy obrali za cel routery małych sieci domowych oraz biurowych na całym świecie za pomocą nowego wirusa VPNFilter. To bardzo „wytrzymałe” oprogramowanie – w przeciwieństwie do innych wirusów tego typu zwykły reset nie powstrzyma jego działania na stałe.

VPNFilter pozwala wirtualnym napastnikom na zbieranie informacji dotyczących sieci, monitorowanie oraz powstrzymanie przesyłu danych, a w pewnych przypadkach nawet fizyczne uszkodzenie urządzeń sieciowych. Wyróżnić można trzy etapy jego działania: program instaluje się, zbiera pliki i dane, po czym zaczyna szpiegować sieć. Wciąż nie ustalono, skąd oprogramowanie to pochodzi oraz kiedy powstało.

W przypadku stwierdzenia infekcji wirusem VPNFilter FBI radzi, by jak najszybciej zresetować lokalną instalację sieciową. Powinno to tymczasowo zakłócić dwa ostatnie etapy działania wirusa, skutecznie uniemożliwiając monitorowanie sieci. Niestety, nic nie będzie stało na przeszkodzie, by po resecie ktoś znów zainstalował niechciane oprogramowanie.

Aby zabezpieczyć się przed kolejnymi atakami, zaleca się aktualizację sterowników wszystkich urządzeń sieciowych. Warto też przyjrzeć się bliżej ustawieniom zdalnego zarządzania sieci – zwłaszcza gdy dostęp do urządzeń wymagał skomplikowanego hasła, a połączenie było szyfrowane.

By dowiedzieć się więcej na temat tego nowego zagrożenia dla małych przedsiębiorstw, polecamy zapoznać się z treścią oficjalnego oświadczenia Federalnego Biura Śledczego pod adresem: www.ic3.gov/media/2018/180525.aspx

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

(tłum. Alex Kollajtis)

fot.pxhere.com