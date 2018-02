Miliony dolarów od Google? Nie tak szybko

Pomysłowość oszustów nie zna granic. Oprócz starych klasycznych oszustw, co jakiś czas pojawiają się te w nowych odsłonach. Jednym z nich jest stara sztuczka internetowego wyłudzania danych (phishingu), która tym razem przybrała formę e-maila zawiadamiającego odbiorcę o otrzymaniu wielomilionowego grantu z Google Foundation. Przekręt, choć wydaje się nowy, łączy w sobie kilka elementów typowych dla podobnej nieuczciwej działalności – wielkich loterii, zaliczek na granty itp.

W tym przypadku oszuści podszywają się pod dobrze znaną i renomowaną organizację Google.org, która w rzeczywistości ma swoją jednostkę dobroczynną przyznającą granty i fundusze. Choć adres, z którego przychodzi e-mail jest autentyczny, nie zmienia to celu wiadomości, którym jest wyłudzenie poufnych danych osobistych i namówienie konsumenta do opłacenia kosztów uzyskania wielomilionowej nagrody. Konto Gmail, z którego nadsyłana jest wiadomość, jest produktem firmy Google, ale jak wiemy, każdy może bezpłatnie stworzyć konto poczty elektronicznej Google (Gmail).

Oszustwo łączy w sobie trzy elementy spotykane w innych znanych przykładach nieuczciwej działalności:

– Oszustwa dotyczące wielkich loterii. Tylko czy można wygrać konkurs czy loterię, jeśli nie brało się w nich udziału? Zastanów się więc, czy zgłaszałeś swój udział w konkursie na grant organizowanym przez Google Foundation?

– Oszustwa dotyczące grantów. Bazują one na teorii, że otrzymanie jakiegokolwiek grantu wiąże się z zaangażowaniem uczestnika i niejednokrotnie długim procesem. Jeżeli ktoś aktywnie namawia cię do wydania pieniędzy – to ostrzeżenie oznaczające, że możesz mieć do czynienia z oszustem.

– Oszustwa związane z zaliczką. E-mail zawiera deklarację sugerującą, że jesteś odpowiedzialny za opłaty związane z uzyskaniem grantu.

Aby ustrzec się przed oszustwami tego typu, zastosuj się do następujących wskazówek zebranych przez BBB:

Nigdy nie wysyłaj pieniędzy z góry w celu opłacenia kosztów pozyskania grantu. To najprostsza droga do bycia oszukanym.

Dowiedz się bezpośrednio w danej firmie i upewnij się na ich stronie internetowej, że przedsiębiorstwo ma uruchomione odpowiednie procedury w celu przyznawania grantów.

Jeżeli list lub wiadomość e-mailowa sprawia wrażenie ogólnikowej i wysyłanej masowo, przykładowo nie zawiera danych odbiorcy, a jednocześnie proszony jesteś o podanie poufnych informacji osobistych – najprawdopodobniej masz do czynienia z oszustwem.

Błędy gramatyczne i stylistyczne w e-mailach i listach mogą wskazywać na to, że masz do czynienia z oszustwem.

Pamiętaj, aby zawsze zgłaszać oszustwa oraz ich próby. Jeżeli sam padłeś ofiarą oszustów lub podejrzewasz nieuczciwą działalność, zgłoś to odpowiednim władzom oraz do naszej specjalnej jednostki BBB Scam Tracker, aby ostrzec innych.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.

