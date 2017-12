Świąteczne paczki z problemami

Świąteczna gorączka rozpoczęta. Coraz więcej osób na bożonarodzeniowe zakupy wybiera się… do internetu. Sprzedaż wysyłkowa, choć oferuje wygodę i oszczędność czasu, niesie ze sobą zupełnie nowy zestaw problemów związanych z bezpieczeństwem i dostawą paczek. Jak zwykle z pomocą przychodzi BBB.

W paczkach pozostawionych bez dozoru pod drzwiami naszych domów złodzieje widzą ogromny potencjał. Oczywiście nie mogą pozwolić im tam spokojnie leżeć i tylko czyhają na pierwszą lepszą okazję, aby je zgarnąć.

Aby zapewnić bezpieczną i pewną dostawę paczek, zastosuj się do następujących wskazówek BBB:

– Śledź swoje paczki. Większość firm dostawczych oferuje opcje śledzenia paczek od chwili zamówienia towaru aż do dostawy pod drzwi – śledzić można w internecie, za pośrednictwem wiadomości tekstowych lub powiadomień telefonicznych. Zarejestruj się w celu otrzymywania powiadomień o losach twojej przesyłki i ewentualnych opóźnieniach w dostawie.

– A może do pracy? Dowiedz się u swojego pracodawcy, czy twoje paczki, zamiast do domu, mogą być doręczone do siedziby firmy, w której pracujesz.

– Sprawdź opcje odbioru. Wiele sieci sklepowych i sprzedawców internetowych oprócz wysyłki oferuje również opcję odbioru paczki w wybranych lokalizacjach sklepu, na poczcie lub w centrum dostawczym, które być może znajduje się blisko ciebie.

– Odbiór z podpisem. Choć prawdopodobnie funkcja ta wiąże się z dodatkową opłatą, to najlepsza ochrona dla twojej paczki, gdyż przedstawiciel firmy dostawczej nie może jej wówczas zostawić pod drzwiami.

– Korzystaj z karty kredytowej. Robiąc zakupy internetowe, płać kartą kredytową. Oferuje ona lepszą ochronę konsumencką niż płatność kartą debetową czy w innej formie. Firmy wydające karty kredytowe są również bardziej skłonne oferować zwrot pieniędzy na wypadek, gdyby doszło do kradzieży paczki.

– Ubezpiecz wartościowe towary. Wykup ubezpieczenie chroniące zamawiającego na wypadek zaginięcia lub kradzieży przesyłki. Jeżeli padłeś ofiarą kradzieży paczki, zgłoś to na policji.

– Zapytaj sąsiadów. Zaprzyjaźniony sąsiad pracuje z domowego biura? A może sąsiadka jest z dzieckiem w domu? Zapytaj, czy ktoś z osób mieszkających na tej samej ulicy może przechować twoje paczki leżące pod frontowymi drzwiami.

– Zgłaszaj wszelkie próby oszustwa. Jeżeli padłeś ofiarą oszustwa lub podejrzewasz nieuczciwą działalność, zgłoś to odpowiednim władzom, lecz również do naszej specjalnej jednostki Scam Tracker, aby ostrzec innych.

Cenne wskazówki, listy lokalnych firm według branży akredytowanych przez BBB oraz oceny przedsiębiorstw i organizacji charytatywnych w twojej okolicy, znajdziesz na stronie askbbb.org/chicago.

Steve Bernas



pełni funkcję dyrektora wykonawczego Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois od 2007 roku. Ukończył psychologię na Loyola University. Znakomity mówca, cytowany na łamach gazet i czasopism, często pełni rolę arbitra w sporach między niezadowolonymi klientami i chicagowskimi firmami. Urodził się w Brighton Park, południowo-zachodniej dzielnicy Chicago. Jego rodzice to Amerykanie polskiego pochodzenia urodzeni w Stanach Zjednoczonych.