Nauczka dla studentów. Od oszustów

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego niesie ze sobą podekscytowanie i nowe możliwości – zarówno dla studentów, jak i dla oszustów. Better Business Bureau przypomina studentom w każdym wieku, aby uważać na czyhające na nich o tej porze roku pułapki.

W 2016 r. nasza specjalna jednostka BBB Scam Tracker przyjęła od studentów 2300 zgłoszeń oszustw. W samym Illinois naciągacze oszukali studentów na ponad 50 tys. dolarów. Według Krajowej Federacji Sprzedawców Detalicznych Amerykanie wydadzą w tym roku ponad 83 mld dol. na zakupy szkolne. Studenci najczęściej padają ofiarą oszust dotyczących zakupów internetowych, programów grantów rządowych, zatrudnienia, ściągania długów, obsługi technicznej oraz kart kredytowych.

Wszystkie wspomniane oszustwa mają jedną wspólną cechę: wykorzystują komputery i inne zdobyczy technologii, żeby ukraść poufne dane konsumenta. Warto pamiętać, że oszuści nie mają żadnych skrupułów, a ruchliwy okres powrotu na uczelnie to dla nich idealny czas, aby uderzyć w młodego, niedoświadczonego konsumenta. Bo kto ze studentów przygotowując się do wyruszenia na kampus myśli o cyberbezpieczeństwie?

Aby uniknąć kosztownych błędów, zastosuj się do następujących wskazówek zebranych przez BBB:

Nie zdradzaj za dużo w mediach społecznościowych. Sprytni hakerzy uważnie śledzą twoje wpisy na stronach mediów społecznościowych w poszukiwaniu informacji, które pozwolą im odgadnąć pytania zabezpieczające twoją prywatność.

Ostrożnie z kuponami w e-mailu i na ekranie. Ten atrakcyjnie wyglądający i sprawiający wrażenie autentycznego kupon może w rzeczywistości zaprowadzić cię na fałszywą stronę internetową zaprojektowaną specjalnie z myślą o kradzieży twojej tożsamości lub zawartości twojego konta.

Nigdy nie ujawniaj swojego numer Social Security, chyba że jest to absolutnie konieczne. Gdy jesteś proszony o ten numer, zapytaj o inny sposób potwierdzenia twojej tożsamości. Jeżeli już musisz go ujawnić, upewnij się, że masz zaufanie do instytucji, która się go domaga.

Chroń się za pomocą skomplikowanych haseł i numerów PIN. Upewnij się, że wszystkie twoje urządzenia elektroniczne są chronione skomplikowanymi hasłami. Zachowaj ostrożność korzystając z WiFi w miejscach publicznych – możesz być narażony na pułapki zastawione przez hakerów.

Ostrożnie z pomocą techniczną, o którą nie prosiłeś. Jeżeli otrzymasz niezamawianego e-maila lub wiadomość od firm Microsoft lub Apple, w której proszony jesteś o udostępnienie zdalnego sterowania na swoim komputerze, najprawdopodobniej masz do czynienia z oszustami. Gdy raz udzielisz tego dostępu, narażasz się na ściągnięcie na swoje urządzenie złośliwego oprogramowania, które wykradać będzie poufne informacje.

Uwaga na ściąganie bezpłatnych aplikacji i programów. Wiele stron internetowych oferuje do ściągania bezpłatne aplikacje. Upewnij się, że pobierasz je tylko ze sklepu Apple lub innych wiarygodnych źródeł, aby przy okazji nie ściągnąć na swoje urządzenie złośliwego oprogramowania.

Regularnie sprawdzaj swój raport kredytowy. To najlepszy sposób na wykrycie prób kradzieży tożsamości. Raport kredytowy możesz zamówić bezpłatnie raz w roku w jednej z akredytowanych przez BBB agencji kredytowych.

Dodatkowe porady jak uniknąć oszustw, przeznaczone specjalnie z myślą o studentach w okolicy Chicago, znajdziesz w naszym biuletynie na stronie bbb.org/chicago/live-better. Więcej informacji na temat cyberbezpieczeństwa znajdziesz na stronie bbb.org/council/for-businesses/cybersecurity.

