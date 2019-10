Zniesienie wiz do USA to jedno z ważniejszych wydarzeń tego roku dla rynku lotniczego w Polsce 0 4 października 2019

Zniesienie wiz do USA dla Polaków to jedno z ważniejszych wydarzeń tego roku dla rynku lotniczego w Polsce – przekazał w piątek PAP wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Dodał, że daje to zielone światło LOT-owi do uruchomienia kolejnych połączeń za Atlantyk.

“Dzisiaj LOT przewozi między Polską i USA ponad pół miliona pasażerów, docierając na lotniska w Nowym Jorku: JFK i Newark oraz w Chicago, Los Angeles i Miami” – wskazał Wild.

Dodał, że wyczekiwane od lat zielone światło dla zniesienia wiz to bardzo dobra wiadomość, która oznacza możliwość uruchamiania przez LOT kolejnych połączeń do USA oraz perspektywę znaczącego wzrostu liczby pasażerów i dalszego rozwoju narodowego przewoźnika.

Wild zwrócił ponadto uwagę, że ruch do USA jest również bardzo istotny z punktu widzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego. CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln.

Prezes LOT Rafał Milczarski niedawno zapowiadał w mediach, że po zniesieniu wiz narodowy przewoźnik uruchomi nowe kierunki do USA. W czerwcu LOT zainaugurował połączenie z Warszawy do Miami na Florydzie. (PAP)

fot.Tamas Kovacs/EPA-EFE/Shutterstock