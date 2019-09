Złota 44 – warszawski rynek nieruchomości luksusowych coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów 0 13 września 2019

Polacy bogacą się, a polska gospodarka wykazuje stabilny i wysoki wzrost gospodarczy. Zmianie znacząco uległy również styl życia i rosnąca popularność produktów luksusowych, w tym nieruchomości, które są uważane za bezpieczną lokatę kapitału. Polska wyróżnia się na tle innych miast Europy oferując przedsiębiorcom konkurencyjne ceny i obiecujące stopy zwrotu z zakupu ekskluzywnych mieszkań. Do nich należy adres Złota 44.

Najbardziej prestiżowe adresy na świecie coraz lepiej się sprzedają

Popyt na luksusowe apartamenty rośnie wraz z zamożnością mieszkańców największych i najbardziej rozwiniętych miast tj. Chicago czy Nowy Jork. Podobnie sytuacja prezentuje się w Europie.

Mieszkańcy Londynu, Berlina, Paryża, Wiednia i Warszawy są coraz bardziej skłonni do zakupu ekskluzywnego mieszkania, co wiąże się ze stabilną sytuacją gospodarczą, która z kolei sprzyja inwestowaniu w zakup nowych, luksusowych apartamentów przez przedsiębiorców i nie tylko.

Warszawa jako znaczący rynek luksusowych wieżowców

Sytuacja na rynku luksusowych mieszkań wygląda szczególnie atrakcyjnie w przypadku Polski.

Wzrost wartości nieruchomości w Warszawie na poziomie 16% (dane z lat 2017-2018) to zdecydowanie istotna informacja dla inwestorów – polskich i zagranicznych. Obecnie ceny w stolicy kształtują się średnio w granicach 5 600 – 9 500 dol. za metr2, co również zachęca do lokowania kapitału w zakup luksusowych apartamentów zwłaszcza, że są to najtańsze mieszkania wśród najważniejszych miast Europy i Stanów Zjednoczonych. Dla porównania w Czechach na kupno ekskluzywnego mieszkania, najczęściej ulokowanego w historycznym centrum w Pradze, należy wydać znacznie więcej do 18 000 dol. za m2, w Chicago do 19 000 USD/m2, a w Nowym Jorku nawet do 64 000 dol. za m2.

Wyraźna różnica skłania przedsiębiorców ku inwestowaniu w Warszawie, zwłaszcza że mogą przynieść większy zysk, niż lokata czy obligacje – w Polsce średni współczynnik zwrotu wynosi od 5 do 8% przychodu rynkowego (dane 2017-2018).

W kraju od lat 90 buduje się coraz więcej apartamentowców klasy premium, szczególnie w Warszawie, gdzie osiągają one najwyższe ceny. W stolicy najbardziej pożądanym adresem jest obecnie prestiżowy wieżowiec Złota 44, znajdujący się w samym sercu miasta, którego rozwiązania są zgodne ze światowymi trendami dla rynku ekskluzywnych nieruchomości.

Na pytanie o sytuację Złotej 44 Christopher Zeuner, Head of Europe Amstar, odpowiada: Nasza gospodarka rozwija się w zawrotnym tempie i Polacy są coraz bardziej skłonni do tego, aby inwestować w luksus. Co ciekawe dostajemy coraz więcej zapytań od potencjalnych klientów mieszkających w Stanach, którzy rozważają zakup mieszkania w centrum Warszawy. W Złotej 44 staramy się sprostać ich najbardziej wymagającym oczekiwaniom – zapewniamy klientom prestiżową lokalizację, usługi na najwyższym poziomie i apartamenty wykończone materiałami najwyższej jakości. Za niewygórowaną ceną, na którą decydują się inwestorzy i przedsiębiorcy, stoi unikalność i niewątpliwy prestiż.

Prestiż, komfort i styl życia, czyli dlaczego inwestorzy wybierają ZŁOTĄ 44

Obecnie można jasno określić światowe trendy, które pozycjonują nieruchomość jako atrakcyjną: prestiżowa lokalizacja, ochrona i prywatność, doskonały widok na panoramę miasta, wdrażanie najnowszych technologii w budynku, strzeżone miejsca parkingowe

z możliwością ładowania samochodów elektrycznych, dostęp to centrum wellness z basenem i siłownią czy najwyższej klasy usługi concierge. Warszawska ZŁOTA 44, która od początku przyciąga znane nazwiska, zagranicznych inwestorów, Polonię i polskich przedsiębiorców, posiada wszystkie wymienione udogodnienia, a nawet więcej, np. kino domowe z symulatorem do gry w golfa, jacuzzi na 400 m2 tarasie, sale konferencyjne, VIP business lounge. W budynku położono również mocny nacisk na aspekt wizualny – wieżowiec został zaprojektowany przez światowej sławy architekta Amerykanina o polskich korzeniach – Daniela Libeskinda, z wnętrzami londyńskiej pracowni projektowej Woods Bagot. Co więcej apartamenty wykorzystują zielone technologie obejmujące m.in. specjalne filtry powietrza i wody, systemy pozwalające redukować koszty i zużycie energii o 20%, dzięki technologii trójszybowej fasady.

Na świecie nie brakuje miejsc, takich jak ZŁOTA 44, które oferują mieszkańcom styl życia na najwyższym, światowym poziomie, niezliczone udogodnienia, ale również stanowią doskonałą inwestycję, zwłaszcza, że polski rynek jest uważany za solidny i obarczony stosunkowo niskim ryzykiem. Zwrot z inwestycji może przyjść znacząco szybko z dwóch źródeł: zarówno z wynajmu, jak ze wzrostu wartości ceny mieszkania w przyszłości. Co więcej zamożni Polacy coraz chętniej decydują się na przeprowadzkę z bogatych, spokojnych śródmieść, wybierając dobrze skomunikowane i rozwojowe centrum.

Co istotne, w najbliższych latach nie są planowane inne inwestycje na taką skalę jak Złota 44.

