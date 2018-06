Timmermans: 18 czerwca będę rozmawiał o praworządności z premierem Morawieckim 0 by EM 12 czerwca 2018

18 czerwca przyjadę do Warszawy, by rozmawiać o praworządności w Polsce z premierem Mateuszem Morawieckim – napisał we wtorek na Twitterze wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Wcześniej informację o wizycie Timmmermansa przekazało PAP wysokiej rangi źródło dyplomatyczne w Brukseli.

„Wizytę wiceszefa KE Fransa Timmermansa zaplanowano w Polsce na 18 czerwca. Będzie to okazja do kontynuowania dialogu między Polską i Komisją Europejską w sprawie praworządności” – powiedziało PAP to źródło. (PAP)

Na zdjęciu: Frans Timmermans

fot.STEPHANIE LECOCQ/EPA-EFE/REX/Shutterstock