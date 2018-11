Szumowski o odrze: Szczepionki zabezpieczają Polaków przed epidemią 0 by EM 6 listopada 2018

Jesteśmy krajem, gdzie jest bardzo mało zachorowań na odrę. Niepokojącym trendem jest raczej to, że wzrasta liczba osób nieszczepionych – powiedział we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Szczepionki zabezpieczają Polaków przed epidemią – podkreślił.

Pomorski sanepid poinformował we wtorek o wystąpieniu ogniska odry w powiecie kwidzyńskim. Zachorowały cztery osoby – obcokrajowcy pracujący w jednym z dużych zakładów w Kwidzynie. Tysiąc osób z ich otoczenia objęto nadzorem epidemiologicznym.

Z kolei na Mazowszu w ostatnich dniach zgłoszono 18 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę – 17 w powiecie pruszkowskim i jedno w warszawskim.

Szumowski zapewnił podczas konferencji prasowej w KPRM, że ministerstwo jest w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Podkreślił, że szczepionki zabezpieczają Polaków przed epidemią.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od 1 stycznia do 31 października br. w Polsce zanotowano 144 przypadki odry. W tym samym okresie roku ubiegłego takich zachorowań było znacznie mniej – 59 (w całym 2017 r. w Polsce zanotowano 63 zachorowania). W 2017 roku w europejskim regionie WHO zanotowano ponad 24 tysiące zachorowań, a od stycznia do września 2018 roku – ponad 52 tys. przypadków odry.

Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Dość częste są powikłania po odrze.

Eksperci wskazują, że szczepienie przeciw odrze ma bardzo dużą skuteczność. Po podaniu pierwszej dawki szczepionki odporność uzyskuje około 95-98 proc. zaszczepionych. Podanie drugiej dawki pozwala uzyskać niemal stuprocentową odporność. (PAP)

fot.123RF Stock Photos