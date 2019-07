Sąd nakazał wycofanie naklejek „Strefa wolna od LGBT” 0 25 lipca 2019

W ramach zabezpieczenia powództwa wydane zostało postanowienie nakazujące wydawcy „Gazety Polskiej” wycofanie z dystrybucji dodanych do tygodnika naklejek z hasłem: „Strefa wolna od LGBT” – przekazał w czwartek PAP Sąd Okręgowy w Warszawie.

Postanowienie sądu zapadło w środę i – jak napisała „Gazeta Wyborcza” – zostało podjęte po wniosku pełnomocników współorganizatora Marszu Równości w Lublinie Bartosza Staszewskiego. We wniosku zwrócili się oni do sądu o udzielenie zabezpieczenia przed zainicjowaniem w tej sprawie postępowania o ochronę dóbr osobistych.

W wydanym postanowieniu sędzia Agnieszka Derejczyk zdecydowała o udzieleniu zabezpieczenia poprzez nakazanie wydawcy „Gazety Polskiej” wycofania z dystrybucji „dodatku do nr 30 tygodnika +Gazeta Polska+ z 24 lipca br. w postaci naklejki, na której wydrukowane zostało hasło: +Strefa wolna od LGBT+”. Ponadto sąd wyznaczył pełnomocnikom Staszewskiego dwutygodniowy termin do wniesienia pozwu przeciwko wydawcy „GP” o naruszenie dóbr osobistych – pod rygorem upadku tego zabezpieczenia.

„Sąd stanął na stanowisku, że uprawdopodobnione jest roszczenie naszego klienta, czyli kwestia naruszenia dóbr osobistych w postaci jego godności, poczucia bezpieczeństwa, poczucia akceptacji społecznej i poczucia braku zagrożenia oraz dyskryminacji” – powiedziała PAP pełnomocniczka Staszewskiego mec. Sylwia Gregorczyk-Abram.

Jak dodała, w związku z uprawdopodobnieniem, że „to postępowanie może rozstrzygnąć się na korzyść naszego klienta, sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie w ten sposób, że dalsza dystrybucja tych naklejek nie powinna mieć miejsca”. „Oczywiście na postanowienie przysługuje zażalenie, ale w tym momencie jest już ono wykonalne, trzeba je wykonać natychmiast” – podkreśliła adwokat.

Jak zaznaczyła, do wydawcy „GP” w czwartek pełnomocnicy Staszewskiego skierowali już wezwanie w sprawie wycofania naklejek z dystrybucji z powołaniem na postanowienie sądu. Zastrzegła jednocześnie, iż jest jeszcze za wcześnie, aby przekazać, jakie żądanie będzie zawarte w planowanym pozwie. „Gdy dojdzie do złożenia pozwu, to na pewno będzie informacja, jak to roszczenie wygląda. Pełnomocnicy przed złożeniem pozwu nie uprzedzają drugiej strony, jaki to jest roszczenie” – powiedziała.

Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz komentując dla PAP sprawę pozwu, wskazał, że w dystrybucji „były pisma, które nawoływały do poniżania katolików, obrażały w najgorszy sposób uczucia religijne”. „Nie wolno tylko nawoływać do krytyki ideologii LGBT, co jest najlepszym dowodem, że ideologia LGBT powoli wprowadza w Polsce ustrój neototalitarny” – podkreślił.

Pytany o środowe postanowienie sądu ws. zabezpieczenia, Sakiewicz zaznaczył, że „GP” jeszcze go nie otrzymała, więc nie mogła się z nim zapoznać, a wydawca będzie miał 7 dni na złożenie odwołania. Sakiewicz powiedział też, że jeśli postanowienie stanie się wykonalne, to „GP” po tygodniu zwróci się do kolporterów o wycofanie naklejek. Redakcja nie wyklucza też złożenia zażalenia. „Zastanowimy się. Najpierw musimy odebrać postanowienie i przeczytać jego treść” – dodał.

Do „Gazety Polskiej” z 24 lipca br. dodane są naklejki z napisem: „Strefa Wolna od LGBT”. Na naklejkach widnieje przekreślony tęczowy symbol, nawiązujący do flagi ruchu LGBT. Zapowiedź wzbudziła kontrowersje w mediach społecznościowych.

Naklejki skrytykowali politycy PO, Nowoczesnej, Wiosny, Razem i SLD. Ambasador USA Georgette Mosbacher, która w kontekście naklejek „Gazety Polskiej” napisała w czwartek na Twitterze: „Jestem rozczarowana i zaniepokojona tym, że pewne grupy wykorzystują naklejki do promowania nienawiści i nietolerancji. Szanujemy wolność słowa, ale musimy wspólnie stać po stronie takich wartości jak różnorodność i tolerancja”. Wpis opatrzyła tagiem „wszyscy jesteśmy równi”. (PAP)