Prokuratura: w krwi Stefana W. nie było alkoholu 0 15 stycznia 2019

Badanie krwi Stefana W. wykazało, że w niedzielę, gdy zaatakował on nożem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, nie był pod wpływem alkoholu – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Wyniki badania krwi pobranej od Stefana W. tuż po jego zatrzymaniu, prowadząca śledztwo w sprawie zabójstwa Prokuratura Okręgowa w Gdańsku otrzymała we wtorek. Jak powiedziała PAP Wawryniuk, badanie wykazało brak alkoholu w krwi napastnika.

Rzeczniczka poinformowała też, że prokuratorzy czekają nadal na – wymagające dużo dłuższych analiz – wyniki badań krwi pod kątem toksykologicznym, w tym ewentualnej obecności środków psychoaktywnych.

W niedzielę wieczorem 27-letni Stefan W. podczas finału WOŚP w Gdańsku wtargnął na scenę i zaatakował nożem prezydenta Adamowicza. Na nagraniu zdarzenia widać, jak napastnik przebiega przez scenę, podbiega do prezydenta Gdańska i uderza go nożem. Później, chodząc po scenie, podnosi w górę ręce w geście zwycięstwa. „Halo, halo. Nazywam się Stefan W., siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz” – krzyczał ze sceny, zanim obezwładnili go ochroniarze – wynika z filmów, na których zarejestrowano zdarzenie.

Jeszcze w nocy ugodzony kilkukrotnie nożem Adamowicz przeszedł pięciogodzinną operację. Po jej zakończeniu lekarze z gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego informowali, że urazy, jakich doznał samorządowiec „były bardzo ciężkie”; wyjaśniali, że była to „poważna rana serca, rana przepony i rany narządów wewnątrz jamy brzusznej”. W poniedziałek krótko przed godz. 15 Centrum poinformowało, że prezydent Adamowicz zmarł.

W poniedziałek gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 27-letniego Stefana W. Wcześniej mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Czyn ten zagrożony jest karą co najmniej 12 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocia. Stefan W. nie przyznał się do jego popełnienia. W czasie przesłuchania składał wyjaśnienia: dotyczyły one głównie jego doświadczeń z odsiadywania 5,5-rocznego wyroku za cztery napady na banki. W. wyszedł z więzienia w grudniu ub.r.

W poniedziałek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński informował, że Stefan W. ma problemy psychiatryczne, nazwał sprawcę ataku na Pawła Adamowicza „szaleńcem”. „Z tego co poinformował mnie dzisiaj komendant wojewódzki policji w Gdańsku wynika, że także miał stwierdzone schorzenia natury psychiatrycznej” – powiedział Zieliński.

O wątpliwościach dotyczących poczytalności podejrzanego wspominał też w poniedziałek mec. Damian Konieczny – obrońca z urzędu Stefana W. Wawryniuk informowała, że w ramach śledztwa prokuratorzy będą chcieli poddać podejrzanego badaniu sądowo-psychiatrycznemu. (PAP)

