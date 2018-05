Prezydent: Śrem to miasto bohaterów niepodległości

Śrem to miasto bohaterów niepodległości – powiedział prezydent Andrzej Duda w czwartek na spotkaniu w wielkopolskim Śremie. Prezydent podziękował mieszkańcom za ich wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Podkreślił, że w tym regionie „germanizacja się nie udała”.

W swoim wystąpieniu na spotkaniu z mieszkańcami Śremu, Andrzej Duda podkreślił historyczne znaczenie miasta. Zwrócił uwagę, że Śrem to „niezwykle ważne, strategicznie miejsce”.

„Ważne w dziejach państwa piastowskiego, a także przed dziejami Piastów, bo tutaj osady miejskie były już od tysięcy lat (…) to wielka i długa historia wspaniałych ludzi, a przede wszystkim – wielka i długa historia Polaków, Polski i polskości, która była tutaj zawsze, niezależnie od zawirowania dziejów, niezależnie od tego, czy Polska była na mapie czy jej nie było” – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że właśnie przez wzgląd na wielką historię Śremu i jego mieszkańców, wizytę w tym wielkopolskim mieście rozpoczął od złożenia wieńców pod dwiema tablicami. Jedna z nich upamiętnia poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej wychowawców, absolwentów i uczniów Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 2 w Śremie. Druga z tablic, upamiętnia „najlepszych synów ziemi śremskiej rozstrzelanych przez siepaczy niemieckich w 1939 roku”.

Prezydent przypomniał niezłomną postawę mieszkańców Śremu, którzy przeciwstawiali się Niemcom. Jak mówił, czynili to w Śremie bardzo skutecznie. „Organizowali życie społeczne i rozwijali wasze miasto i miejską społeczność. Budowali tutaj postawy patriotyczne, czyli to, co było dla Polski, dla II Rzeczypospolitej tak niezwykle ważne (…) W najtrudniejszych chwilach dwie trzecie ludności tego miasta to byli Polacy. Tu germanizacja się nie udała. Właśnie m.in. dzięki działalności księdza Piotra Wawrzyniaka, dzięki działalności prof. Heliodora Święcickiego – lekarza, ale przede wszystkim jednego z założycieli Uniwersytetu Poznańskiego” – mówił prezydent.

Jak dodał, „wolność przyszła tu także dzięki pracy organicznej, którą oni tutaj realizowali”. Wskazał, że praca organiczna to niezwykle charakterystyczny element w Wielkopolsce. „Z wszelkich trudności umiecie wyciągnąć pozytywne wnioski i budować, budować, jeszcze raz budować. To ten element, który w Wielkopolsce zapewnia pomyślność, zamożność i to, że jest jednym z najbardziej zasobnych i najlepiej rozwijających się regionów naszego kraju – jest i można powiedzieć w zasadzie zawsze była – i jestem przekonany, że zawsze będzie” – podkreślił.

Prezydent przypomniał też wkład mieszkańców Śremu w walki w czasie powstania wielkopolskiego. Zwracając się do mieszkańców podkreślił, że „Śrem to miasto bohaterów niepodległości”.

Andrzej Duda podziękował także za organizację konferencji, która odbyła się w Śremie z okazji 20-lecia kościoła garnizonowego. „Stało się to, o co ja apeluję w różnych miejscach naszego kraju, już kilkakrotnie, także tutaj w Wielkopolsce – praca organiczna: rozmowa, dyskusja, prelekcje, wykłady dotyczące wczoraj i dziś, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękuję za to, że właśnie mówicie o wkładzie Wielkopolan, ale także o wkładzie mieszkańców Śremu w niepodległość, w wyzwolenie, w budowanie II Rzeczypospolitej, a wcześniej we wspomnianą pracę organiczną” – mówił prezydent.

Zwracając się do mieszkańców, Andrzej Duda podziękował im za ich pracę, którą codziennie realizują „dla Rzeczypospolitej wolnej, niepodległej, coraz zamożniejszej – dzięki waszej myśli, dzięki waszemu trudowi”. „Jestem za to ogromnie wdzięczny” – mówił prezydent.

„Ogromnie się cieszę z tego, że mogę kolejny powiat w Wielkopolsce odwiedzić, właśnie w Wielkopolsce, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, i że mogę to +dziękuję+ powiedzieć – bo ono tutaj jest niesłychanie ważne. Tutaj, gdzie miało miejsce tamto wielkie, wspaniałe, zwycięskie powstanie, którego także 100-lecie będziemy w tym roku obchodzili w grudniu” – dodał.

Prezydent życzył mieszkańcom, aby w roku 100-lecia odzyskania niepodległości cieszyli się pomyślnością w życiu osobistym, w życiu rodzinnym i w życiu zawodowym.

„Chciałem wam także życzyć, żeby Rzeczpospolita nasza rozwijała się jak najlepiej: żeby rządzący dobrze rządzili i żeby w waszej działalności was wspierali; czy to działalności zawodowej, czy to działalności rodzinnej – poprzez mądre prawodawstwo, poprzez mądre kierowanie funduszy publicznych, poprzez to, co tak charakterystyczne dla Wielkopolski – poprzez mądre gospodarowanie” – podkreślił Andrzej Duda.

Burmistrz Śremu Adam Lewandowski witając prezydenta podkreślił, że ten region „szczyci się ogromnymi dokonaniami w zakresie niepodległości i ogromnymi ambicjami w zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego”. „W setną rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego gościmy pana prezydenta, wierząc w to, że przyszłość i niezawisłość samorządów lokalnych i wszystkich instytucji będzie się nadal rozwijała” – powiedział.

Na spotkanie z prezydentem przybyło ok. pół tysiąca mieszkańców. Po krótkim przemówieniu, Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami; rozmawiał z nimi, pozował do wspólnych zdjęć i rozdawał autografy. (PAP)

fot.Prezydent.pl