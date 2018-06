Prezydent: gotów jestem zgodzić się na zaprezentowanie 15 pytań w referendum 0 by EM 12 czerwca 2018

Uważałem, że pytań w referendum konsultacyjnym ws. konstytucji nie powinno być więcej niż 10; na dziś projekt obejmuje 15 pytań; doszedłem do wniosku, że jestem gotów zgodzić się, aby 15 pytań było zaprezentowanych – powiedział prezydent Andrzej Duda.

We wtorek odbywa się plenarne posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju dotyczące przygotowań do referendum konsultacyjnego ws. zmian w konstytucji. Przedstawione zostały na nim propozycje 15 pytań referendalnych.

„Osobiście do tej pory uważałem, że tych pytań w referendum nie powinno być więcej niż 10. Na dziś ten projekt obejmuje 15 pytań, ale ja doszedłem do wniosku, że jestem gotów zgodzić się, żeby 15 pytań zostało zaprezentowanych, dlatego że chcę, aby Rada ten problem przedyskutowała” – powiedział prezydent Duda na początku spotkania.

„Mamy jeszcze czas” – dodał. Przypomniał, że rozporządzenie zarządzające referendum publikuje się na co najwyżej 90 dni przed referendum, zaś Senat musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie referendum i ma na to 14 dni. „Biorąc także pod uwagę realia publikacji, powiedzmy sobie otwarcie, nie wyobrażam sobie złożenia wniosku wcześniej, niż po 20 lipca. To jest najwcześniejszy termin” – zapowiedział Duda.

Według prezydenta najpóźniejszy termin złożenia wniosku „biorąc pod uwagę realia i zostawienie czasu dla Państwowej Komisji Wyborczej na przygotowanie”, to początek września.

„A więc chwila czasu jeszcze jest. I chciałbym, aby Wysoka Rada pochyliła się nad tymi propozycjami pytań, dlatego że ostateczne pytania będą wtedy, kiedy będzie składany wniosek. Do momentu składania wniosku jeszcze wszystkie propozycje co do modyfikacji, czy jakichś ewentualnie nawet innych pytań, mogą być rozpatrywane. Choć ja uważam, że wszystkie te najistotniejsze kwestie, obszary, które pojawiały się w dyskusjach, są poruszone w zakresie tych 15 pytań” – mówił prezydent. (PAP)

