Prezydent Duda chce, by obroty z Kazachstanem sięgnęły 3 mld dolarów 0 by EM 6 września 2017

Prezydent Andrzej Duda chciałby, by w ciągu kolejnych sześciu lat obroty handlowe z Kazachstanem sięgnęły 3 miliardów dolarów. Jako perspektywiczne wskazał m.in. branżę rolno-spożywczą oraz przemysł maszynowy i budowlany.

Polski prezydent wraz z prezydentem Kazachstanu Nursułtanem Nazarbajewem wziął w środę udział w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym, które odbywa się w Astanie w ramach trwającej tam wystawy Expo. Na forum spotkało się 250 przedsiębiorców z obu krajów, podpisano 10 umów biznesowych.

Duda mówił, że obecnie obroty w handlu pomiędzy Polską a Kazachstanem „wracają na dobry tor” po spadku odnotowanym w trzech ostatnich latach. Wskazał, że w 2013 roku bilans handlowy przekraczał 2 mld dolarów. „Potem nastąpił gwałtowny spadek w związku z wydarzeniami politycznymi, w których niekoniecznie Polska i Kazachstan uczestniczyły, ale w jakimś sensie stały się ich ofiarą” – powiedział.

Prezydent podkreślił, że chciałby, aby w ciągu kolejnych sześciu lat obroty sięgnęły 3 mld dolarów. „Możliwości jest bardzo wiele” – zaznaczył Duda. Jako perspektywiczne wymienił branżę rolno-spożywczą oraz przemysł maszynowy, budowlany, energetyczny, chemiczny, farmaceutyczny i kosmetyczny.

Zachęcał do przyjazdu do Łodzi, która stara się o organizację kolejnej wystawy Expo w 2022 roku. Mówił, że ta kandydatura została dobrze przygotowana i oddaje drogę, jaką to poprzemysłowe miasto przeszło, by stać się dzięki rewitalizacji atrakcyjnym miejscem do życia.

Powiedział też, że cieszy się z udziału polskich przedsiębiorców w Expo w Astanie. Jak podkreślił, Polska jest zainteresowana zwiększeniem obecności polskiego biznesu w Kazachstanie i już dziś są przykłady takich firm jak Polpharma i Selena, które mają tu swoje fabryki. Duda wyraził nadzieję, że Expo i obecność polskich przedsiębiorców na wystawie jest dobrą okazją do wymiany ofert.

Prezydent zachęcał także kazachstańskich przedsiębiorców do podejmowania działalności w Polsce. Zaznaczył, że Polska jest jednym z najprężniej rozwijających się krajów Unii Europejskiej, a przygotowana przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyczynia się do dalszego rozwoju polskiej gospodarki i stwarzania kolejnych szans dla inwestorów zagranicznych.

Zachęcał też kazachstańskich partnerów do aktywniejszego wykorzystania doświadczeń polskich firm w zakresie badań i rozwoju oraz nowych technologii. „Polskie firmy są w stanie zaoferować swoim kazachstańskim partnerom wysokiej jakości innowacyjne towary, a także technologie, które mogą być wykorzystywane w procesie rozwoju kazachstańskiej gospodarki” – zaznaczył prezydent.

Duda przypomniał, że PLL LOT uruchomiły w maju bezpośrednie połączenie z Astaną, co tworzy w jego ocenie dużo lepsze warunki do kontaktów biznesowych. Jak dodał, Kazachstan zmniejszył „biurokratyczność” tych kontaktów znosząc 1 stycznia wizy dla obywateli polskich przybywających na okres do 30 dni.

Prezydent Nazarbajew w swym wystąpieniu wskazywał, że Kazachstan leży w sercu Eurazji, a Polska jest w centrum Europy, dlatego też – jak mówił – współpraca jest obowiązkiem obu krajów.

Tłumaczył, że realizacja projektów związanych z Nowym Jedwabnym Szlakiem – korytarzem transportowym między Europą a Azją – wywoła popyt np. na materiały budowlane oraz wykonawców poszczególnych inwestycji; jako przykład podał budowę autostrady do Morza Kaspijskiego. „Kazachstan ma nowe możliwości i ogromny potencjał dla korzystnego prowadzenia biznesu. Stworzyliśmy tu warunki, by zagraniczni biznesmeni czuli się u nas jak w domu” – przekonywał Nazarbajew.

Prezydent Kazachstanu zaznaczył, że w ostatnim czasie wielkość eksportu i importu pomiędzy Polską a jego krajem zwiększyła się, choć w ubiegłym roku było gorzej. Zastrzegł jednak, że potrzebny jest nowy impuls dla współpracy gospodarczej. „Handel w zeszłym roku nieco spadł, chodzi o to, że ceny zostały obniżone, dlatego nasze zadanie, między innymi tego forum, to odnalezienie sposobów i kontaktów, które przywrócą niezbędny poziom relacji gospodarczych” – zauważył.

Zwracając się do polskich przedsiębiorców Nazarbajew zachęcał ich do inwestowania m.in. w branży rolniczej. „U nas był zawsze problem ze zbożami, a teraz eksportujemy pszenicę bardzo wysokiej jakości, rozwijamy przemysł mięsny, wszystko to wymaga przetwórstwa, i tutaj zapraszamy do współpracy wasze firmy” – zachęcał Nazarbajew.

W Kazachstanie rolnictwo jest drugim, po górnictwie ropy i gazu, najważniejszym sektorem gospodarki. Pola uprawne rozciągają się na przestrzeni 223 mln hektarów, a w branży tej zatrudnionych jest ok. 9 proc. ludności.

Prezydent Kazachstanu dodał też, że podczas forum gospodarczego podpisano wiele dwustronnych umów gospodarczych; wspomniał m.in. polskiego producenta leków Polpharmę, która w środę podpisała umowę z Kazakh Invest, odpowiednikiem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Z Astany Magdalena Cedro i Norbert Nowotnik (PAP)