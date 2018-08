Prezydent do Polonii w Australii: za waszą sprawą Polska jest szanowana 0 by EM 20 sierpnia 2018

Jesteście lojalnymi obywatelami Australii, (…) uczciwymi pracownikami, jesteście szanowani. Jeżeli wy jesteście szanowani jako Polacy, to za waszą sprawą szanowana jest Polska – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z Polonią w Sydney.

Prezydent podziękował Polonii, że dzięki niej Australijczycy mówią dobrze o Polsce i Polakach.

„To jest świadectwo, kim i jacy państwo tutaj jesteście. Jesteście lojalnymi obywatelami Australii, życzliwymi ludźmi, dobrymi sąsiadami, uczciwymi, rzetelnymi pracownikami, przedsiębiorcami i jesteście po prostu szanowani. A jeżeli wy jesteście szanowani, jako Polacy, to za waszą sprawą szanowana jest również Polska” – podkreślił Duda.

„Za to ogromnie wam dziękuję, że takie świadectwo wystawiacie naszemu państwu – dodał. – Zapraszam do Polski, jest coraz lepiej. Może warto pomyśleć o powrocie? Proszę to rozważyć”.

Prezydent życzył Polakom mieszkającym w Australii, żeby byli „tacy, jacy są” i „żeby się nie zmieniali”. Gratulował również osiągnięcia bardzo często życiowego sukcesu.

Duda zaapelował do Polonii, żeby zawsze pamiętała „o tej niezwykle ważnej rzeczy, Rzeczypospolitej, której na imię Polska” – swojej ojczyźnie.

Dziękował również wszystkim organizatorom polskiego życia społecznego w Australii, wszystkim, którzy są zaangażowani w tworzenie m.in. stowarzyszeń i różnych inicjatyw, które – jak mówił – „powodują, że Polacy są razem, nawzajem się umacniają, które powodują także, że ludzie widzą, że my tworzymy wspólnotę”.

Duda mówił też o historii powstawania polskiej społeczności w Australii, związanej m.in. z emigracją po kolejnych powstaniach narodowych, prześladowaniach ruchu niepodległościowego w XIX wieku, a także z wydarzeniami w trakcie II wojny światowej i po niej czy represjami wobec ludzi Solidarności w latach 80. XX wieku.

„Dzisiaj w Australii, jak się szacuje, mieszka państwa ok. 180 tys. To, można powiedzieć, ogromna społeczność polska” – mówił polski prezydent. Zwrócił jednocześnie uwagę, że dystans między Australią a Polską zmniejszył się za sprawą obalenia „żelaznej kurtyny” oraz rosnącej zamożności Polaków, których coraz częściej „stać na to, żeby kupić bilet i odwiedzić swoich najbliższych w Australii”.

„To niezwykle dla mnie ważne, że w tym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, tak bardzo symbolicznym roku dla naszej wolności, ważnym dla budowania dzisiaj silnego polskiego państwa, silnej polskiej wspólnoty, mogę być z państwem tu, gdzie nigdy jeszcze oficjalnie nie był prezydent wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej” – podkreślił Duda.

„Zależy mi na tym, żeby spotkać się i podziękować jak największej liczbie moich rodaków. (…) Jestem tutaj, aby was uścisnąć na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale jestem też po to, żeby wam podziękować” – dodał prezydent.

Prezydent wręczył też odznaczenia państwowe 18 osobom zasłużonym dla Polonii. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej odznaczony został Eugeniusz Bajkowski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Adam Gajkowski. Z kolei ks. Józef Kołodziej odebrał z rąk prezydenta Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Gerard Chrabowski, o. Jan Czuba, Elżbieta Cesarska, Ryszard Dzierzba, Maria Nowak i Witold Skonieczny.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali: Wanda Horky i ks. Tadeusz Przybylak, Złotym Krzyżem Zasługi – Bronisław Łacek, s. Agnieszka Misiak, Stanisław Nitarski, Andrzej Siedlecki i Peter Skrzynecki, a Srebrnym Krzyżem Zasługi – Alicja Batorowicz i Ewelina Ellsmore.

Z Sydney Marzena Kozłowska (PAP)

Na zdjęciu:

Spotkanie pary prezydenckiej z Polonią w Sydney fot.Grzegorz Jakubowski/KPRP