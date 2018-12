Posłanka Jolanta Szczypińska spoczęła w rodzinnym grobie na cmentarzu w Słupsku 0 by EM 17 grudnia 2018

Posłanka Jolanta Szczypińska, która zmarła 8 grudnia, została pochowana w poniedziałek na cmentarzu komunalnym w Słupsku, w rodzinnym grobie, przy rodzicach i bracie. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

„Pożegnaliśmy naszą diecezjankę, która przekroczyła granice tej diecezji i służyła Polsce. Słów dzisiaj padło pięknych wiele” – podkreślił biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ks. Edward Dajczak, który przewodniczył uroczystościom pogrzebowym. Dziękował też wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze Jolanty Szczypińskiej.

Trumnę z ciałem posłanki do grobu doprowadzili jej najbliżsi oraz przedstawiciele władz państwowych.

W uroczystościach, które miały charakter oficjalny, uczestniczyli prezydent Andrzej Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie Sejmu Ryszard Terlecki i Beata Mazurek. Dołączył również premier Mateusz Morawiecki, który wraz z innymi uczestnikami po mszy św. celebrowanej przez bp. Dajczaka, przeszedł w kondukcie żałobnym z Kościoła Mariackiego na cmentarz.

W Kościele Mariackim w swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński, podkreślił, że „Jola była osobą, która nie zgodziła się na to, aby jej życie zostało zdeterminowane przez miejsce urodzenia, różnego rodzaju społeczne ograniczenia”. „To wszystko, co kiedyś (Maurycy) Mochnacki określił jako determinizm codzienności. I wybrała dla tej niezgody najlepszą drogę – to była droga walki o dobro, o dobro ojczyzny, o dobro ludzi, o sprawiedliwość, o to, aby Polska była lepsza, szczęśliwsza, a przede wszystkim wolna” – powiedział prezes PiS. Przypomniał, że Jolanta Szczypińska była działaczką „Solidarności” i podziemia, przez co była prześladowana przez ówczesne komunistyczne władze.

Jak mówił, zmarła posłanka PiS, mimo dotkliwego pobicia i prześladowań „nie ustawała w pracy”. „Kontynuowała tę walkę już nie przeciwko komunizmowi, przeciwko zniewoleniu, które przyszło z zewnątrz, ale przeciwko temu złu, które uczeni nazwali później postkomunizmem” – dodał Kaczyński.

Przypomniał, że przez 15 lat, kiedy sprawowała funkcję posła PiS, Szczypińska „pracowała z pełną determinacją we wszystkich sprawach, których się podejmowała”. Głównym polem zaangażowania zmarłej, były sprawy służby zdrowia oraz „pomoc zwykłym ludziom, z którymi czuła się solidarna, wobec których wykazywała wielką empatię” – mówił.

„Jola była wyjątkowo dobrą osobą, dobrą także w tym osobistym wymiarze; potrafiła naprawdę zdobyć się w tej dobroci na bardzo wiele. (…) Jola była także osobą dzielną, którą dotknęło w życiu wiele nieszczęść, nieszczęść, które wynikały z sytuacji społecznej, politycznej w naszym kraju, ale także tych, które wynikały z choroby. W latach 90. nie tylko nie odzyskała pracy, którą utraciła ze względu na polityczne represje, ale także przez dłuższy czas była bezrobotna. Była osobą, która w najdosłowniejszym tego słowa znaczeniu nie miała z czego żyć” – mówił lider PiS.

Jak dodał, Szczypińska była ciężko chora „przez ostatnie przeszło 19 lat swojego życia”. Kaczyński zaznaczył jednocześnie, że zmarła, mimo tej bardzo trudnej sytuacji, „zachowywała wiele radości życia, była w istocie osobą radosną, pełną uśmiechu, pełną gotowości nie tylko do pomocy innym, ale także do wspólnej zabawy, do tego, by być z innymi szczęśliwa”. „Była, powtarzam, osobą wesołą, pełną życia, pełną nadziei, taką, której głęboka wiara w Boga tę nadzieję nieustannie dawała. I kiedy zobaczyłem ją bardzo niedługo po odejściu, miała na twarzy uśmiech. Niech odpoczywa w pokoju” – dodał szef PiS.

Głos zabrała również posłanka PiS Elżbieta Witek, która była przy Szczypińskiej przez ostatnie trzy miesiące jej życia. „Kochana Jolu, tak Pan Bóg wyreżyserował twoje i moje życie, że te ostatnie trzy miesiące, ten najtrudniejszy etap odchodzenia przeżyłyśmy razem. Ty na łóżku szpitalnym, ja przy twoim łóżku” – mówiła Witek.

„Chciałaś żyć, dlatego walczyłaś dzielnie z determinacją, z chorobą tak, jak robiłaś to w stanie wojennym. Towarzyszyli ci przyjaciele, wśród nich także człowiek, którego darzyłaś szczególnym poważaniem, który był dla ciebie autorytetem. Kiedy przychodził zawsze się uśmiechałaś, nawet kiedy cierpiałaś. To był Jarosław Kaczyński” – podkreśliła Witek.

„Wiedziałam, że jesteś osobą samotną, nie masz bliskiej rodziny, ale nigdy nie byłaś sama, bo nikt w chorobie i cierpieniu nie powinien być sam. Pamiętam, jak marzyłaś tylko o jednym, by ta choroba odeszła. Miałaś proste marzenia, żeby przyjechać tu do swojego domu, do Słupska, usiąść przy stole i wypić filiżankę herbaty” – dodała Witek.

Podkreśliła, że Szczypińska dała jej „ogromną lekcję pokory wobec tajemnicy i majestatu śmierci”.

Ks. Dariusz Jastrząb w homilii przypomniał słowa, które wypowiedziała niegdyś Szczypińska, mówiąc, że ma duszę pielgrzyma, że stale jest w drodze. W tym kontekście podkreślił, „że człowiek jest wolny w swojej wędrówce, decyduje sam czy jest pielgrzymem czy nomadą”. Zaznaczył, że „trudów pielgrzymowania nie można pomylić ze szwendaniem się po bezdrożach”. Ks. Jastrząb podkreślił, że Szczypińska miała „niesamowity dar” – nie obciążała sobą tego, z którym była.

Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Jolantę Szczypińską „za wybitne osiągniecia podejmowane z pożytkiem dla kraju w działalności państwowej i publicznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce” Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent mówiąc o zmarłej podkreślił, że „wielu ludzi wspomina, że za swoją działalność podziemną, za swoją działalność w Solidarności, za służbę drugiemu człowiekowi była prześladowana, bita, zatrzymywana, aresztowana”. „Nigdy się nie ugięła, zawsze robiła swoje. To, co uważała za ważne, stosowne i potrzebne. Była zawsze taka, do samego końca” – zauważył.

„Nigdy się nie bała, zawsze była niezwykle odważna: i w Solidarności, i w obliczu choroby, i w obliczu śmierci” – mówił prezydent. „Odwagę i godność zachowała do samego końca. Niektórzy czasem nawet mówili, że brała sprawy zbyt poważnie. Ale pani poseł Jola brała poważnie te sprawy, które były poważne i które wymagały powagi. I była nieustępliwa w swoim dziele, którego się podjęła, była nieustępliwa w pomocy drugiemu człowiekowi” – powiedział Andrzej Duda.

„Mam nadzieję, że to wielkie dzieło jej życia nigdy nie zostanie zapomniane. Mam nadzieję, że będzie kontynuowane przez jej następców, także tych politycznych, bo z pewnością wytyczyła tutaj, działając w Słupsku na Pomorzu, taką ścieżkę, którą warto dalej wędrować” – mówił prezydent.

Posłanka zmarła 8 grudnia po ciężkiej chorobie. Miała 61 lat. Jolanta Szczypińska (z domu Joachimiak), urodziła się 24 czerwca 1957 roku w Słupsku. Była absolwentką Policealnego Studium Medycznego; po jego ukończeniu pracowała jako pielęgniarka. W latach 80. zaangażowała się w działalność opozycyjną; była m.in. współzałożycielką struktur NSZZ „Solidarność” w słupskim szpitalu wojewódzkim. Działała w podziemiu. Karierę polityczną zaczynała w Porozumieniu Centrum, partii Jarosława Kaczyńskiego. Następnie była wśród współzałożycieli Prawa i Sprawiedliwości.

Była posłanką na Sejm RP ze Słupska w IV, V, VI, VII oraz obecnej kadencji. Pracowała w Komisji Zdrowia oraz Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Była wiceprzewodniczącą Klubu Parlamentarnego PiS. Jolanta Szczypińska była w delegacjach Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. Pracowała też w czterech zespołach parlamentarnych – jako wiceprzewodnicząca w polsko-chorwackim i polsko-palestyńskim i jako członek w polsko-ukraińskim i w polsko-tajwańskim. (PAP)

Na zdjęciu: Jolanta Szczypińska

fot.Wikipedia