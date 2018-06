Polska nie straci na amerykańskich cłach

Polska nie straci na wprowadzeniu przez USA ceł na aluminium i stal z UE, Kanady i Meksyku, ale rynek europejski je odczuje – uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. “Jest to zburzenie pewnego konsensusu, który obowiązywał od wielu lat w zakresie wymiany handlowej” – dodała.

“Polska nie straci na wprowadzeniu przez USA ceł, ponieważ nasz eksport do Stanów Zjednoczonych jest znikomy i nasz rynek tego nie odczuje, ale odczuje to rynek europejski” – mówiła Emilewicz w piątek w telewizji wPolsce. Jak tłumaczyła, amerykańskie cła to instrumenty bardzo mocno skierowane przeciwko nadmiernemu, zdaniem prezydenta Donalda Trumpa, eksportowi z UE do USA wyrobów z branży motoryzacyjnej.

“To jest poważny problem i wspieramy Komisję Europejską. Wyraziliśmy też pewne zaniepokojenie, że jest to zburzenie pewnego konsensusu, który obowiązywał od wielu lat w zakresie wymiany handlowej i że jest to sprzeczne z zasadami Światowej Organizacji Handlu” – powiedziała Emilewicz.

Minister zaznaczyła, że toczy się też dyskusja nad tym, jakie towary z USA obłożyć cłami w ramach ewentualnych retorsji. “Przestrzegamy przed tym, mówimy, że jesteśmy zaniepokojeni, wzywamy do rozwagi, i do poważniejszego potraktowania Europy przez USA, żebyśmy się nie cofnęli do wojen celnych z XIX w. Towar za towar to radykalna odpowiedź. Mówimy, że to nie jest dobra droga. Wojny celne nam nie służą” – powiedziała Emilewicz. Jak oceniła, dziś rosnące światowe potęgi są w Azji, a “równoważenie ich może być budowane tylko w sojuszu USA z Europą”. “Ani same Stany, ani sama Europa sobie nie poradzą” – dodała.

1 czerwca w życie weszły 25-proc. cła na stal i 10-proc. cła na aluminium z Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku. Nałożenie odwetowych ceł zapowiedziały już Kanada i Meksyk. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział, że UE podejmie środki odwetowe. Wprowadzenie ceł Juncker określił jako bezzasadne i nazwał “protekcjonizem”. Prezydent Francji Emmanuel Macron w rozmowie telefonicznej z Trumpem oświadczył, że decyzja USA była “bezprawna” i “błędna” i zapowiedział, że UE zareaguje “w sposób zdecydowany i proporcjonalny”. Minister finansów Niemiec Olaf Scholz podkreślił z kolei, że decyzja USA jest sprzeczna z prawem międzynarodowym.(PAP)

Na zdjęciu: Jadwiga Emilewicz

fot.RAFAL GUZ/EPA-EFE/REX/Shutterstock