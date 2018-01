Podpisano polsko-słowackie memorandum ws. inwestycji transportowych

Do końca 2022 r. gotowa będzie całość drogi ekspresowej S1 od granicy ze Słowacją do węzła autostrady A1 w Pyrzowicach; na przełomie lat 2022/23 gotowa będzie też wiodąca do polskiej granicy słowacka autostrada D3 – zapewnili w poniedziałek w Żywcu ministrowie ds. transportu obu państw.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz słowacki minister transportu i budownictwa Arpad Ersek podpisali w poniedziałek w Żywcu (Śląskie) memorandum o współpracy w zakresie najważniejszych inwestycji transportowych na polsko-słowackim pograniczu.

Przy tej okazji minister Adamczyk ogłosił skierowanie do przetargu obwodnicy Węgierskiej Górki w ciągu drogi ekspresowej S1. To ostatni brakujący fragment trasy S1 między Bielskiem-Białą i Zwardoniem o długości ok. 8,5 km i jeden z czterech fragmentów tej arterii przeznaczonych do realizacji (budowy lub rozbudowy) w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

To także kluczowa inwestycja dla południowej części woj. śląskiego. Po niedawnym otwarciu na Słowacji jednego z kolejnych odcinków autostrady D3 na Żywiecczyźnie znacznie zwiększył się ruch tranzytowy. Połączenie istniejących fragmentów trasy S1 na wysokości Węgierskiej Górki przebiega tymczasem m.in. przez centrum tej miejscowości, a także sąsiedniej Milówki.

Brakujący tam dotąd odcinek S1 będzie przebiegał w trudnym terenie. Przewidziano m.in. dwa tunele o długości ok. 830 m i 980 m oraz kilka estakad nad potokami. Z tego względu szacowany wcześniej koszt inwestycji to ok. 350 mln euro.

Aby droga ekspresowa S1 była gotowa od słowackiej granicy do Pyrzowic, oprócz obwodnicy Węgierskiej Górki potrzebny jest także m.in. odcinek między Bielskiem-Białą a Kosztowami, modernizacja i przebudowa istniejącej „ekspresówki” w kierunku Dąbrowy Górniczej i węzła Podwarpie, a także budowa drugiej jezdni na odcinku łączącym Podwarpie z węzłem autostrady A1 i lotniskiem w Pyrzowicach. Natomiast po stronie słowackiej brakuje jeszcze 27 km autostrady D3 do polskiej granicy; prace podzielono na trzy etapy. (PAP)