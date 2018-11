PKW: w drugiej turze wybrano 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 0 by EM 5 listopada 2018

W drugiej turze wybrano 341 wójtów, 264 burmistrzów i 44 prezydentów miast w 649 gminach i miastach – podała w poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiając zbiorcze wyniki tych wyborów. Frekwencja wyniosła 48,83 proc.

W niedzielnej drugiej turze wyborów samorządowych wybierano 649 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, spośród 1 296 kandydatów.

Jak podano na konferencji PKW przedstawiając zbiorcze wyniki niedzielnych wyborów, włodarzy wybrano we wszystkich, 649 gminach i miastach.

Uprawnionych do głosowania było 9 mln 523 tys. 401 osób. Karty do głosowania wydano 4 mln 651 tys. 687 wyborcom. W wyborach udział wzięło (oddało ważne karty do głosowania) 4 mln 650 tys. 111 wyborców, tj. 48,83 proc. uprawnionych do głosowania.

Oddano 4 mln 616 tys. 405 głosów ważnych, to jest 99,28 proc. ogólnej liczby głosów oddanych. Głosów nieważnych oddano 33 tys. 706, tj. 0,72 proc. ogólnej liczby oddanych głosów. Powodami nieważności głosów było postawienie znaku “X” obok nazwiska dwóch kandydatów lub niepostawienie znaku “X” obok nazwiska żadnego kandydata.

W tegorocznych wyborach wybierano 2477 wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. W I turze wybrano 1826, w II turze – 649. W dwóch miejscach, gdzie zarejestrowano tylko 1 kandydata nie wybrano włodarzy. Kandydaci ci w wyniku głosowania nie uzyskali więcej niż połowy ważnie oddanych głosów i w takiej sytuacji – zgodnie z Kodeksem wyborczym – wyboru wójta lub burmistrza dokonają tam rady gmin.

(PAP)

fot.DAREK DELMANOWICZ/EPA-EFE/REX/Shutterstock