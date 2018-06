Morawiecki: fundamentem naszej polityki klimatycznej – odpowiedzialność

Odpowiedzialność jest fundamentem naszej polityki klimatycznej; naszym celem jest złoty środek, żeby troska o środowisko jednocześnie nie hamowała naszego rozwoju gospodarczego i społecznego – powiedział we wtorek w Berlinie premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu wziął udział w konferencji IX Petersberskiego Dialogu Klimatycznego, podczas której przedstawiciele ponad 30 krajów omawiali realizację porozumienia klimatycznego z Paryża i przygotowania do grudniowego szczytu klimatycznego ONZ (COP24) w Katowicach.

W wystąpieniu na konferencji Morawiecki podkreślił, że Polska dąży do osiągniecia zrównoważonego rozwoju nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale również społecznej i klimatycznej.

„To właśnie odpowiedzialność jest takim fundamentem naszej polityki klimatycznej, ponieważ dziedziczymy przecież planetę od naszych rodziców i musimy ją przekazać naszym dzieciom” – podkreślił premier.

Jak mówił, spotkanie w Berlinie odbywa się „w duchu partnerskim, aby zastanowić się nad wspólną przyszłością i przygotować efektywne posiedzenie w ramach szczytu w Katowicach”. Zwrócił jednocześnie uwagę, że Polska po raz trzeci będzie przewodniczyła szczytowi COP.

„Naszym celem jest złoty środek, mianowicie, żeby troska o środowisko jednocześnie nie hamowała naszego rozwoju gospodarczego i społecznego. Musimy wypracować tutaj wspólny mianownik” – przekonywał szef rządu.

Podkreślił również, że „każdy kraj, mimo wspólnego celu, startuje z innego poziomu, z innym miksem energetycznym”. „Polska po drugiej wojnie światowej, będąc pod dominacją Związku Radzieckiego, nie mogła np. rozwijać energetyki atomowej. Francja rozwinęła swoją energetykę wyłącznie niemal w oparciu o atom, dlatego dzisiaj prawie wcale nie ma problemu z emisją CO2, a my mamy wielki problem, więc ten punkt startu był bardzo różny” – wskazał premier. Zwrócił jednocześnie uwagę, że Polska należy do krajów, które ratyfikowały paryskie porozumienie klimatyczne przed jego wejściem w życie i „wraz z UE zobowiązała się wdrożyć najbardziej istotny wkład do porozumienia w skali ogólnoświatowej”.

Szef rządu podkreślił, że „przed światem stoją liczne wyzwania ekologiczne”. „Nasze działania wywierają znaczny wpływ na zasoby naturalne, na wodę, powietrze, rośliny, zwierzęta i (…) uważamy, że zmiana klimatu jest niewątpliwie jednym z największych, globalnych wyzwań stojących przed światem w różnych szerokościach geograficznych” – mówił Morawiecki.

Zaznaczył, że „reżim komunistyczny w Polsce przez ponad 50 lat dążył do bardzo ekstensywnego rozwijania przemysłu nie troszcząc się zupełnie o środowisko i podobnie było w Niemieckiej Republice Demokratycznej przed 1989 r., i w innych krajach Europy Środkowej”. „Koszty tego ekologicznego braku wyobraźni są wyjątkowo wysokie” – dodał Morawiecki.

Dlatego – jak mówił premier – w Polsce po obaleniu reżimu komunistycznego, podjęte zostały „decyzje o sfinansowaniu działań na rzecz ochrony środowiska”. „Stworzyliśmy skutecznie działające instytucje i dalej przeznaczamy znaczące kwoty na redukcję CO2” – podkreślił.

Premier powiedział również, że „nie jest przypadkiem, że to po 1989 roku Europa podjęła najbardziej efektywną walkę o czystsze środowisko”. „Ruch Solidarności rozpoczął przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale i na całym starym kontynencie” – wskazał Morawiecki, dodając, że polska rewolucja Solidarności pomogła też zjednoczyć się Niemcom i doprowadziła do „prawdziwego zjednoczenia całej Europy”.

Dzięki temu – powiedział Morawiecki – „możemy dzisiaj szukać wspólnych rozwiązań i chcemy szukać wspólnych rozwiązań dla problemów klimatycznych w Europie i na świecie”.

Wyraził zarazem przekonanie, że cały świat może zmobilizować się, by sprostać globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu. „Będziemy wykazywać taką samą determinację przez nasze przewodnictwo na szczycie klimatycznym w Katowicach, aby rzeczywiście wdrożyć porozumienie poprzez przyjęcie przepisów, które zapewnią przejrzystość, pewność prawa i trwałość naszych zasad” – zadeklarował. Opowiedział się przy tym za podejściem do problemów klimatycznych w duchu ambitnego realizmu.

Szef rządu przekonywał zarazem, że „nie będzie dobrobytu dla wszystkich, bez odpowiedzialnej polityki klimatycznej”. „Ten zielony pierwiastek jest oczywiście kluczowy, bardzo ważny dla każdej polityki rozwojowej. My pokazujemy to w ostatnich latach, jak bardzo jest to dla nas ważne” – dodał Morawiecki.

Zwrócił w tym kontekście uwagę, że Polska, choć jest krajem, którego gospodarka wciąż zależy od paliw kopalnych, przechodzi od dwudziestu kilku lat „gigantyczną transformację”, znacznie przekraczając poziom redukcji emisji określony w Protokole z Kioto, „równocześnie osiągając wzrost PKB i utrzymując spokój społeczny”. „Wysiłki, które zrobiliśmy w ostatnich 15-20 latach per capita są najwyższe w Europie – właśnie w Polsce, mimo że nie mamy energetyki atomowej i nie za dużo źródeł odnawialnych” – mówił.

Zastrzegł, że proces polskiej transformacji energetycznej „jeszcze się nie zakończył”. „Wiemy, że jest jeszcze daleka droga przed nami. Wierzymy, że neutralność klimatyczna może być prawdziwą alternatywą dla wzrostu opartego na intensywnym zużyciu energii” – zapewnił Morawiecki.

Zaznaczył również, że jego rząd wdraża obecnie „bardzo ambitną politykę czystego powietrza”. „Przeznaczamy 130 mld zł, czyli ok. 25-30 mld dolarów na termomodernizację 4-5 milionów polskich domów, po to, żeby obniżyć emisję, żeby zwiększyć efektywność energetyczną, co przysłuży się klimatowi” – powiedział.

Morawiecki podkreślał ponadto, że Polska wierzy w bezemisyjny transport elektroenergetyczny. Zapowiadał przetargi na zakup ponad 1000 autobusów elektrycznych; jak zaznaczył, to znaczna część polskiej floty autobusowej. Premier dodał, że już w roku 2020 do ponad 40 polskich miast trafią w przeważającej liczbie autobusy elektryczne.

„Nasze drogi ku przyszłości wiodą także przez digitalizację, odnawialne źródła energii i właśnie poprzez tę elektromobilność” – powiedział Morawiecki.

Zaznaczał, że w związku z przewodnictwem podczas szczytu w Katowicach Polska z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy, które przyczyniają się do sprawiedliwej transformacji i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy przy jednoczesnej dbałości o klimat.

„Ufam, że w tym roku w Katowicach razem będziemy dokonywać zmian; porozumienie paryskie jest dowodem na to, że świat nauczył się myśleć w kategoriach kosztów alternatywnych, bardzo się z tego cieszę. Nie stać nas na lekceważenie zmian klimatycznych i polski zielony realizm to innowacyjność plus odpowiedzialność społeczna i gospodarcza. Taka będzie nasza propozycja dla Europy i dla świata” – powiedział szef polskiego rządu.(PAP)

fot.Carsten Koall/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock